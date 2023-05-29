用過的夾鏈袋別丟！日警視廳教一招「重生」　還能用在塑膠袋上

記者周偉承／綜合報導

許多人日常生活中很常會利用夾鏈袋來保存食物，通常使用完畢就會丟掉換新的，不過如果沒怎麼弄髒的話，丟掉就會覺得可惜。日本警視廳警備部災害對策課日前就在推特上分享了「重複利用夾鏈袋」的小妙招，讓許多網友直呼「太天才了」！

▲重複利用救地球，也拯救家庭的和諧。

「在我準備將用過的夾鏈袋丟掉時，妻子突然喊了『等等！』命令我停下動作。」日本警視廳警備部災害對策課小編用分享跟太太日常對話的方式，分享了「重複利用夾鏈袋」的小訣竅，小編提到，只要將夾鏈袋封條的部分剪下來，就能套到一般乾淨的塑膠袋上，輕鬆密封開口並保存食材。

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不少網友直呼「長知識」，並紛紛留言表示，「現在才知道！以前用完都丟掉」、「根本天才」、「家庭內的防災也做得很好」、「太太是天才」、「老婆的命令是絕對的」、「學到一課了」。此外，貼文中也指出，如果平時多準備幾個夾鏈袋的封條，在遇到災害時也有機會派上用場。小編最後也逗趣表示，「我聽從了妻子的命令，向圓滿的夫妻生活前進。」