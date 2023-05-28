巴基斯坦北部山區雪崩！游牧部落趕羊經過被大雪吞噬　已11死25傷

▲巴基斯坦27日發生雪崩，一群游牧民族慘被雪埋，造成11死25傷，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦北部一個山區27日凌晨發生雪崩，造成至少11人死亡，另有25人受傷。當局目前已積極展開救援行動，但由於事故現場位置偏遠，加上當地的氣候十分惡劣，導致搜救行動難度極高。

綜合BBC與路透社報導，這起事件發生於連接吉爾吉特伯爾蒂斯坦地區（Gilgit Baltistan）與阿扎德克什米爾（Azad Kashmir）之間的肖特山口（Shounter Pass）。

27日凌晨，一個游牧部落帶著羊群在海拔1萬4500英尺（約4.4公里）的山隘上行走時，雪崩突然爆發，滾滾雪球向他們迎面撲來，造成至少11人死亡。美聯社援引高級警官阿里（Ziarat Ali）指出，死者中有4名婦女和一名4歲男童，而其餘25名傷者中也有一名兒童。

意外發生後，當局立即派出2架軍用直升機到現場展開救援，目擊者也表示當地有許多居民正在雪地裡尋找被雪淹沒的人，不過由於事發現場處於偏遠位置，再加上天氣惡劣，大大增加了搜救難度。

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）將雪崩歸咎於氣候變化，呼籲各國履行責任，保護巴基斯坦等發展中國家免受氣候變化的負面影響。報導稱，巴基斯坦近年季風雨、冰川融化等災害頻生，被列為「因氣候變化而面臨自然災害的10國」之一。