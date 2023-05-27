別讓台灣成受歧視國家！薛瑞元嘆買疫苗還要另一國准　解決得靠這2案

▲世衛行動團返國記者會，由左到右依序是衛福部國合組技監兼主任劉麗玲、健保署長石崇良、衛福部長薛瑞元、疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年世界衛生大會落幕，因應新冠疫情衝擊，世衛組織將制訂「大流行公約（WHO CA+）」同時修正「國際衛生條例（IHR）」。衛福部長薛瑞元今（27）日表示，這兩案對台灣非常重要關連，他以疫苗分配採購為例，感嘆「世上竟然有一個國家，買疫苗還要經過另一個國家政府批准，這就是台灣」。將表達意見，盼世衛組織運作更公平，不要讓台灣成為受歧視國家。

台灣已經連續7年沒有獲邀參與世界衛生大會（WHA），薛瑞元仍率衛福部世衛行動團赴日內瓦展開一連串活動，包含向世衛提交抗議函、與多國雙邊會談、參與醫藥專業論壇等，終於在今（27）日清晨返抵國門，下午召開記者會說明成果。

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薛瑞元表示，這次和許多重要國家交流、交換意見，但仍遺憾最後還是無法進入世界衛生大會現場做實質參與，「以結果來說不令人滿意，但不會因此挫折」。

然而台灣被排除世界衛生安全網絡之外，很可能成為下一個傳染病缺口。薛瑞元對此表示，WHO已經解除新冠肺炎的緊急公衛事件，後續將制訂「大流行公約（WHO CA+）」並修正「國際衛生條例（International Health Regulation，IHR）」。

行動團發言人石崇良解釋，IHR主要是各國通報傳染病狀況，但在新冠疫情之下，各國發現其有所不足因應，特別是疫苗、藥物、檢測等相關採購與分配，因此決定制訂大流行公約，同時修正IHR，相關草案已經開始討論，預計明年世衛大會將通過。

▲衛福部5/27舉行世衛行動團返國記者會，衛福部長薛瑞元出席說明。（圖／記者洪巧藍攝）

薛瑞元說，大流行公約討論面相很廣，可能涉及疫苗採購與分配遊戲規則如何變化，例如疫苗供應者為私部門、企業，但如果非成熟疫苗，基本上就要進行EUA（緊急使用授權），另一端採購者即為政府，這中間就會有政府跟民間企業簽署採購相關問題出來。另疫苗分配上，可能遭遇富國過量採購，貧窮或者沒有資源國家卻買不到，這中間要怎樣去均衡，「因為疫情是不分國界的，病毒不會看你家比較有錢就不去，比較沒錢就跑去」。

薛瑞元感嘆，政府跟企業之間要怎樣協議，才能買到適當的數量、價格的疫苗，本身都已經是一件很困難的事情，但在新冠疫情之下，世界上竟然有一個國家，買疫苗還要經過另一個國家政府批准，「這就是台灣」。

至於IHR，薛瑞元說，台灣表面上好像參與其中，但並非所謂「國家聯繫窗口」，而是被劃分在中國底下，也因此，WHO任何訊息要從IHR傳播，要先經過中國才會到台灣，結果來說，台灣拿到的資訊都是第二手訊息，甚至有可能重要訊息被吃掉、被攔截。

薛瑞元透露，已經在某一個國家的會談時，充分表達希望對方發揮影響力，讓台灣的意見可以藉此傳達進去，讓世衛組織運作更公平，不要讓台灣成為受歧視國家。

但被問及是和哪一國家談論，和所指的是哪件疫苗採購時，薛瑞元則說，談對國家不便透露，可自由想像；哪支疫苗大家大概也都知道，採購這個疫苗，還要某國底下代理商同意才買得到。