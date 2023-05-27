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汐東線、民汐線恐無法「一線到底」？　捷運局掛保證沒問題

▲▼基隆捷運及汐東捷運擬採用系統為低底盤、低月台、架空線系統供電。（圖/陳炳甫辦公室提供）

▲基隆捷運及汐東捷運擬採用系統為低底盤、低月台、架空線系統供電。（圖/陳炳甫辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院在今年1月正式核定捷運汐止東湖線。台北市議員陳炳甫發現，交通部核定的新北市方案與台北市規劃的方案完全不同系統，但北市府卻沒有提前發現，恐導致近20年、花費5000萬的評估成果歸零。對此，台北市捷運工程局強調，「會朝一套列車且調整系統及列車升級，讓民眾可一車到底」，一定會與新北市跟中央溝通。

台北捷運局日前於「民生汐止線規劃進度及都市規劃之配合」專案報告揭露，新北市汐東線之設計較接近淡海輕軌，速度較慢、載客量較少、低底盤、低月台、架空線供電。而台北市原本的中運量設計卻是，速度較快、載客量多、高底盤、高月台、第三軌道供電。

陳炳甫說明，高運量捷運包含北捷板南線、淡水信義等線；或者輕軌運輸（LRT, Light Railway Transit），例如新北淡海線、高雄環狀線，都有清楚的定義。而其餘系統皆泛稱中運量，如北捷文湖線、新北環狀線、台中捷運綠線。

陳炳甫表示，不論是台北市民生汐止線、新北市汐止東湖線或基隆捷運路線，都攸關每天十多萬的基隆及汐止通勤族。本該是一條路線坐到底，如今雙北規劃不相容，未來新北低底盤列車，無法進入北市的高底盤高月台設施，乘車民眾必需在東湖站下車轉搭另一系統的電車。

陳炳甫指出，其實交通部早在2015年10月便要求，雙北協調全線策略，再送審查。但由於前市長柯文哲認為民汐線是「盲腸線」，捷運局因此完全忽視民生汐止線應整體規劃，沒有發現新北市早已向交通部提出另一套版本。

陳炳甫質疑，如今雙北各做各的，規劃不相容，完全不同系統。若新北市無法提升低乘載車輛系統，將無法滿足台北市高乘載需求，恐重演文湖線擠爆事件，或民眾只能在東湖站換車。 無奈的是，路線規格的決定權已在新北市，台北市僅能事後溝通需求。

對此，台北市捷運工程局長鄭德發說，國際針對捷運分為3種，民汐線會朝向跟文湖線的中運量一樣，讓系統一致性。所謂核心系統就是列車加上自動控制，目前汐東捷運已核定，但議員擔心自動控制的核心系統無法升級、憂慮要重來，未來新北市與中央討論後，北市府就會介入提出意見。

鄭德發說，期望可在下半年能夠完成綜合規劃及可行性修正等，明年3月前送中央審核，後續就可進行相關招標等細節，「會朝一套列車且調整系統及列車升級，讓民眾可一車到底」，一定會與新北市跟中央溝通。

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