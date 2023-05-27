陸商務部長王文濤會見戴琪　願保持交流溝通中美經貿關係重要性

▲ 中國商務部長王文濤會見美國貿易代表戴琪。（圖／翻攝 中國商務部官網）

記者任以芳／綜合報導

大國商務部網站今（27）日消息指出，中國商務部部長王文濤在美國底特律參加亞太經合會（APEC）貿易部長會議期間，會見美國貿易代表戴琪。雙方就中美經貿關係和共同關心的區域和多邊議題進行了坦誠、務實、深入的交流。中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題提出關切。雙方同意繼續保持交流溝通。

美國貿易代表辦公室昨26日也新聞稿表示，「戴大使強調，需要解決中國國家主導的非市場經濟和貿易政策造成的嚴重失衡問題。她還對中華人民共和國針對在當地經營的美國公司採取的行動提出了關切。」

新聞稿指出，戴琪強調保持美中之間暢通溝通管道的重要性，並表示要根據拜登總統和習近平主席2022年11月在印尼峇里島的會晤精神加強溝通。

▼ 中國商務部長王文濤會見世貿組織祕書長伊維拉。（圖／翻攝 中國商務部官網）

王文濤也於當地時間5月26日，應約會見世貿組織祕書長伊維拉，雙方就世貿組織《漁業補貼協定》批約工作、第13屆部長級會議（MC13）籌備等議題交換了意見。此外，在北京，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文26日與中國美國商會及其會員企業代表座談。

伊維拉讚賞中方在世貿組織中的積極和建設性作用，期待中方繼續為推動MC13取得成功發揮領導力。

王文濤表示，中方踐行真正的多邊主義，積極參與世貿組織改革，將以實際行動為MC13取得成功作出貢獻。