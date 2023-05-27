你摳我媽雞X！渣男灌醉女友　摸上床性侵女友媽還拍片

▲男子趁女友喝醉後，指侵昏睡的女友媽媽。（示意圖／翻攝pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台北一名陳男和女友交往10年，常會到女友家過夜，知道女友媽需要服用安眠藥才能睡著，竟然趁她昏睡時指侵還錄影，直到女友借用手機才被發現。高等法院依乘機性交罪判將陳男判刑3年8月，另民事部分判陳男賠償女友媽100萬元。

根據判決書內容，陳男2018年8月至9月某天晚上到女友家住，把女友灌醉後讓女友回房間睡，結果溜進女友媽房間，趁她服用安眠藥後昏迷之際，用手指侵犯得逞，還用手機將過程錄下。

陳男女友日後某天因為要看劇，借用陳男手機連接網路，看見有影片正在上傳，她好奇點開發現竟是媽媽躺在床上，正在被人指侵的畫面，她氣得立刻質問，並用手機錄音存證。

錄音內容中，陳男女友怒喊「我（喝醉）倒了把我騙進去房間，然後做這種骯髒的事情」、「摳我媽雞X，你一隻手在摳她，另一隻手在幹嘛」，陳男則回「摳她阿」，並在紙上寫下「用手指用她」。

女友媽指出，小兒子曾告訴她陳男溜進房間指侵，後來她真的在半睡半醒間聽見陳男開房門，一次摸胸及下體、舌吻，另有3次用生殖器性侵，除了被錄下的那次指侵，另還發生2次，但因為怕女兒異樣眼光，她都不敢說出口，「從他國中就認識他（陳男），把他視為晚輩，沒想到他竟目無尊長」。

小兒子則證稱，陳男有段時間常來家裡，晚上他和媽媽、妹妹在同房間睡覺時，多次看到陳男開門，再爬上床脫媽媽的褲子、做不禮貌的事，「因為我在床下沒有看到，只有看到床在晃，還有聽到搖來搖去的聲音」。

陳男辯稱絕對沒有性侵女友媽媽，是因為他和女友家人有其他糾紛，才會被報復提告，希望法官不要單方面採信對方。

女友媽雖稱遭陳男多次性侵、猥褻，但法官認為，小兒子躺在床下，沒有目睹陳男在做什麼事，因此僅憑影片內容認定陳男指侵1次，考量陳男不斷狡辯、未與女友媽和解，判其應賠償100萬元，可上訴。刑事部分則依乘機性交罪判陳男3年8月徒刑，目前上訴至最高法院審理中。