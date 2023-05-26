陸這2個城市人均GDP破百萬　能源漲價獲利「超越」北上廣深　

▲中國有27個普通城市人均急起直追。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

各國宏觀經濟，人均GDP是重要指標之一。過去中國一線城市北上廣深號稱人均「優等生」，據陸媒報導指出，有27個普通城市人均急起直追，鄂爾多斯和克拉瑪依人均GDP超過20萬元人民幣，超過北上廣深四大一線城市。

▲中國27個普通地級市人均GDP，前十排名。（圖／翻攝 第一財經）

陸媒《第一財經》報導，共有27個普通地市的人均GDP超過12萬元（單位：人民幣，同下）大關，13個地市的人均GDP超過15萬元。其中前十名分別是鄂爾多斯、克拉瑪依、無錫、蘇州、海西、榆林、常州、舟山、東營和珠海。

內蒙鄂爾多斯和新疆克拉瑪依人均GDP更是超過20萬元（約90萬台幣），超過北上廣深4大一線城市。其中，鄂爾多斯去年人均GDP已經超過25萬元，超過北上廣深一線城市，升至全中國第一。

根據資料顯示，鄂爾多斯人均GDP增速，與能源價格上漲有關。作為煤炭大市，鄂爾多斯煤炭產量位居全中國第一，其煤炭、天然氣探明儲量分別佔全國六分之一和三分之一，產量分別佔全國20%和15%左右；是國家14個大型煤炭基地、9個煤電基地、4個現代煤化工產業示範區之一和西氣東輸重要基地。2022年鄂爾多斯原煤年產量為7.79億噸，比上年增長11.7%，全年銷售煤炭8.4億噸。

新疆克拉瑪依人均GDP超過24萬元，位居全中國第二。作為能源型城市，石油石化產業是克拉瑪依市的絕對主導產業。根據今年克拉瑪依市政府工作報告，2022年克拉瑪依堅持為油服務不動搖，全力支援駐市中央石油石化企業穩產上產，新疆油田公司累計生產原油1442萬噸，增長5.3%，生產天然氣38.5億方，增長10.3%，油氣當量突破1700萬噸，再創歷史新高；獨石化公司加工原油770萬噸，增長5.5%。

▲鄂爾多斯和克拉瑪依因能源漲價，GDP超越北市廣深。（圖／CFP）

值得注意的是，在人均GDP前十的普通地級市中，「能源城市」佔據一半。在鄂爾多斯和克拉瑪依之外，海西、榆林和東營也均為能源產業主導的城市。其中，從絕對值變化來看，去年鄂爾多斯、榆林、海西幾個中西部能源城市GDP名義增速名列前茅。

其中青海海西州有「聚寶盆」之稱，這裡有世界上最大的鹽礦儲地、海拔最高的花土溝油田，以及全國最大的鹽湖和鉛鋅礦床。2022年，海西州GDP按可比價格計算，增長5.7%，名義增速達到了18%。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強教授分析，這些能源城市人均GDP高，主要是能源價格漲價，而且這種態勢還會持續一段時間，因為能源價格當前還處在比較高的位置。

他認為，「能源發展突出的城市雖然當前經濟增速很快，勢頭很好，但也要及早進行轉型佈局，加快產業多元化，增加後續抵抗風險的能力。」