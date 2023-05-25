傳俄軍「風暴部隊」集體投降　突擊排長嗆普丁：把我們當肉屑

▲網傳俄軍「風暴部隊」集體向烏克蘭投降。（圖／翻攝自推特）



記者王致凱／綜合報導

烏俄戰爭開打超過一年，近日網傳一支俄軍「風暴部隊」集體向烏克蘭投降。根據網傳消息，這支部隊隸屬「第110獨立摩托化步槍團」，該部隊排長率領其他成員拍片，指責俄國總統普丁為了滿足自己的野心，而將他們送到前線充當砲灰，如同待宰的魚肉。

推特上近日流傳一支影片，影片中有多名俄軍官兵出鏡。據悉，該影片是由俄軍第110獨立摩托化步槍團第一突擊排排長謝爾蓋維奇（Makarov Oleg Sergeevich）、第二突擊排排長亞歷山德羅維奇（Chausov Pavel Aleksandrovich）和第三突擊排排長愛德華多維奇（Makhmutov Vadim Eduardovich）等3名軍官，率領25名士兵向烏軍投降後拍攝。

影片中，他們向莫斯科當局喊話說，「我們想像普丁和國防部長紹伊古呼籲，他們每次都將我們當作肉塊一樣丟到前線送死，俄國國防部或頓涅茨克政府都沒有提供承諾中的支持，我們拿到的武器是80年代的老機槍，且彈藥嚴重不足，軍事裝備短缺，由於缺乏上級裝備上和心理上的支持，我們害怕上前線」。

風暴部隊還向莫斯科高層質問說，「為什麼要派我們上戰場，彷彿我們是沒用的肉屑一樣毀了我們，風暴部隊已經有200人陣亡，還有300人負傷，我們卻無法將同袍救回來，所以我們決定投降。」

這段影片於23日被上傳到推特，引發國外網友熱議。有網友留言說，「他們是比較聰明的一群」、「對他們來說是正確的決定」。不過，目前烏克蘭媒體和俄羅斯媒體都還未能證實此事。