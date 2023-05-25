高雄變恐龍世界！綠鬣蜥大軍入侵幼兒園周邊　發現1隻狂抓74隻

▲綠鬣蜥大軍入侵幼兒園周邊，專業團隊一晚狂抓74隻。（圖／翻攝自臉書大寮543（大寮、林園、鳳山））

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員邱于軒日前接到民眾通報，在市立大寮幼兒園有大隻綠鬣蜥出沒，她隨後請市府農業局派員處理，一晚就狂抓74隻。邱在地方社團回報處理狀況後，在地民眾則留言「發現一隻抓70多隻？恐怖」、「高雄已變成恐龍世界」。

邱于軒今在地方社團「大寮543（大寮、林園、鳳山）」中發文指出，「前兩天鄉親向于軒通報，市立大寮幼兒園有大隻綠鬣蜥出沒。我們通報處理後大概抓了70多隻。如果鄉親也有遇到這種困擾可以私訊我們粉專或是撥1999通報。」

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▲高雄變恐龍世界！綠鬣蜥大軍入侵幼兒園周邊，專業團隊一晚狂抓74隻。（圖／翻攝自臉書大寮543（大寮、林園、鳳山））

根據農業局回報狀況，在接獲議員通報後，派請移除專業團隊前往查看，昨晚在大寮會結地區共捕捉到74隻。在地民眾則在底下留言，「70多隻啊？好可怕！真是辛苦了」、「抓了70幾隻也太嚇人」、「發現一隻抓70多隻？恐怖」、「高雄已變成恐龍世界」。

事實上，綠鬣蜥入侵綠地的原因主要為民眾「棄養」，多數飼主購買時，未評估其生長快速，隨即棄養至野外，綠鬣蜥移動速度快、繁殖力強，造成迅速繁衍擴張危害生態與環境，有賴民眾發揮公德心，勿輕忽隨意野放生物造成的嚴重性。

若於公園綠地或野外發現綠鬣蜥，因為綠鬣蜥並不會主動攻擊人類，所以無須驚慌或嘗試自行捕捉以免受傷，可利用1999通報由市府農業局派員移除；如果無意再飼養，也千萬不可丟棄在野外，務必通知1999由農業局處理；此外，民眾如發現有人私養或販賣綠鬣蜥，可拍照蒐證並通報1999處理。