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社會 社會焦點 保障人權

單女赴白沙屯拜媽祖卻迷路了　車陷爛泥「旁邊全是墓仔埔」嚇壞

▲▼新北市余姓女子獨自開車欲前往白沙屯拱天宮參拜，她依GPS導航行駛，竟被導引到山區公墓且車輪陷入泥濘無法動彈。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲新北市余姓女子獨自開車欲前往白沙屯拱天宮參拜，她依GPS導航行駛，竟被導引到山區公墓且車輪陷入泥濘無法動彈。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

住在新北市的余姓女子獨自一人開車到苗栗通霄白沙屯拱天宮參拜，她依GPS導航行駛產業道路，不料，竟迷途在山區公墓旁的小徑，車輪還陷入泥濘無法動彈，通霄警方接獲報案，依余女提供的衛星座標找到她，以人力推車的方式，協助余女脫困。

通霄警分局表示，5月23日10時40分許接獲余女報案，她獨自一人駕駛自小客車利用GPS導航，欲前往白沙屯拱天宮參拜，行經山區道路，可能因收訊不良，致GPS誤導迷途，自小客車車輪陷入泥濘、打滑無法前行。

報案人表示，因附近無住戶及明顯地標，一時不知身處何處，警方僅能依余女所提供座標方向尋找，歷經約40分鐘終於在白東里山區公墓旁產業道路找到余女，經員警分工，一人在車前徒手推車，一人坐上駕駛座，以倒車方式合力將車輛駛離泥濘地脫困。

余女表示，萬萬沒想到，單純因導航搞烏龍，獨自一人迷路受困於山區公墓旁產業道路，恐懼感頓湧上心頭，也感謝警方即時到場協助脫困。

警方提醒，民眾利用導航行駛山區道路迷途案件頻傳，出門前可預先查詢熟悉前往目的地路線，以避免車輛於行進間突發意外事故;若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知所在位置，讓救援人員即刻到場救援，以維護自身及其他用路人行車安全。

▲▼警方接獲余女的求助，依她提供的衛星定位座標，找到余女，並以人力推車方式，協助余女脫困。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼警方接獲余女的求助，依她提供的衛星定位座標，找到余女，並以人力推車方式，協助余女脫困。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼警方接獲余女的求助，依她提供的衛星定位座標，找到余女，並以人力推車方式，協助余女脫困。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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