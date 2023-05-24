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幫載隔壁女童上課！她休假遭鄰居阿嬤痛罵：害我孫女遲到

▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／ETtoday資料照）

▲許多小朋友會搭娃娃車上幼兒園，但也有些家長會親自載送。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

有時候體貼的幫助要適度，否則可能被當成理所當然。一名女子平時會載女兒上幼兒園，因為鄰居家的女童也在同間學校就讀，於是平常會幫忙載送，沒想到某天休假，竟然遭狂按門鈴，還遭隔壁阿婆罵「害我孫女遲到」，讓她瞬間傻眼，「會幫忙是看鄰居情誼，不是應該好嗎！」

這名女子在「爆料公社」指控，鄰居家的女童跟她女兒就讀同樣幼兒園，先前因為要上班，所以會載女兒去上課，某次因為覺得順路，於是幫忙載送隔壁女童，沒想到接下來就被鄰居無止境要求，每天都要充當司機，隔壁女童甚至會直接坐在她家門口等待。

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女子原先覺得無所謂，不過婆婆24日帶女兒出國玩，於是她特地排了假，打算好好休息，前一天也有先跟隔壁女童告知，沒想到24日一大早，隔壁阿婆跑來狂按門鈴，質問「孫女怎還在妳家門口」，甚至怪罪她害孫女遲到，讓女子瞬間傻眼。

▼女子因為女兒出國，於是排休假想睡晚一點，沒想到隔壁阿嬤竟來敲門，大罵「害我孫女遲到」。（示意圖／ETtoday資料照）

▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

女子氣得回嘴，「到底關我屁事」，半毛錢都沒有收，也只是順路幫個忙，並沒有義務擔任司機，「是在臉皮厚幾點的」，會主動幫忙是因為看在鄰居情誼，而非這件事是她應該做的，「神經病！」

傻眼的經驗曝光後，不少網友也傻眼勸道，「跟鄰居都保持君子之交即可，碰到利益衝突的時候，鄰居是不會在乎過去的情誼的」、「幼兒園沒有娃娃車嗎？如果有娃娃車，就叫她孫女搭娃娃車」、「還載這麼多次唷，太慈悲了吧。就算小孩沒出去玩一樣讓她孫女繼續坐門口等吧。沒義務載她」、「白目鄰居都愛說『互相』，誰跟你互相阿！每次都你在批別人而已」、「真的不能太善良，到最後對方會變成理所當然，沒幫時會反目成仇。」

 

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