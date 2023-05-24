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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨挖侯友宜、秦啟松合照　查政治獻金「曾捐款給韓國瑜」

▲侯友宜（中）在造勢活動上與秦啟松（紅框男子）同框。（圖／民進黨提供）

▲侯友宜（中）在造勢活動上與秦啟松（紅框男子）同框。（圖／民進黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨多名台南市議員24日指控國民黨總統參選人侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松造勢同台、合影，要求侯友宜應該立刻說明跟詐騙犯秦啟松的關係。而從政治獻金資料來看，秦啟松曾在2018高雄市長選舉時，捐款給國民黨當時參選人韓國瑜，金額達10萬。

▲▼秦啟松捐款紀錄。（圖／翻攝監察院網站）

▲秦啟松捐款紀錄。（圖／翻攝監察院網站）

民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，21日深夜宣布退選，而秦啟松也與該案有關。民進黨多名台南市議員，反控，侯友宜也與秦啟松同台，時間發生在2018年侯友宜競選新北市長期間，當時侯友宜提出「都更三箭」政策，與房仲業者座談，鼓勵有房地產知識的房仲參加城鄉局都市更新規劃，根據媒體報導，侯友宜在大合照時坐在第一排，右側就坐著秦啟松握拳比出「凍蒜」手勢。

台南市議員林依婷表示，從秦啟松的臉書觀察，就知道這個人長期支持國民黨，更是韓粉，從政治獻金查閱平台中，也發現有個秦啟松捐贈10萬元給選市長的韓國瑜，國民黨與違法吸金的詐騙集團主嫌關係這麼好，還收取政治獻金，黨主席朱立倫是否應該道歉並辭職？

對於侯友宜與秦啟松合照一事，新北城鄉局指出，經查秦啟松在新北並未有任何都更案，呼籲民進黨台南市議員可以更關心台南市的太陽光電弊案，千萬不要不發一語。

新北城鄉局也說，拿出照片就宣稱透過都更案進行詐騙，不過該名被議員所指的人士，不論是其公司或是本人，皆在新北市未有任何一件都更案，請議員不要未經查證就「看圖編故事」，成為造謠的來源。

「侯家軍」新北市議員呂家愷則認為，合照並無罪，合照加上合夥才是真正問題的所在，請民進黨先對面說明自已到底有沒有跟詐騙集團合夥。

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