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打卡網美「裙子短到屁股」！咖啡店遭家長投訴：影響小孩

咖啡店遭家長投訴，穿著清涼的打卡網紅會影響到孩子。（圖／翻攝中國網教育，下同）

▲網紅穿著清涼打卡。（圖／翻攝中國網教育，下同）

圖文／CTWANT

大陸杭州一家開在學校旁的網紅咖啡店，常常有穿著清涼的網美正妹來打卡，近日該店遭到家長投訴，認為小孩每天經過那會有不良影響，因為網美都穿吊帶衣，裙子短到看到屁股蛋。對此，業者也有話要說。

《西湖之聲》報導，吳媽媽說，她只是站在一個家長的角度看問題，因為孩子每天都會經過該店，來打卡的火辣網美，可能會給小孩不良影響，怕小女生效仿，對男孩子成長不太好，她的小孩現在10歲，在家都很注重穿著，咖啡店不太適合開在學校旁邊，或是要避免在上下學時段營業。

業者表示，她的客群不是小孩。

▲業者表示，她的客群不是小孩。

老闆金姓女子說，她在選地點時沒想到這問題，因為客戶群不是小朋友，想說地點還不錯就租了，而大家穿較清涼，要看每個人對少的定義是什麼，她覺得穿吊帶衣比較有個性，她身為老闆如果禁止客人穿著，那也很奇怪。

此文曝光後，有網友認為，怎麼穿衣是個人自由，但應該要分場合，在學校旁有點不妥，很多網美為了留流量，會穿清爽一點打擦邊球；一名老師表示，如果是教師還是要注意穿著，裙子不能過膝，如果在其他場合就沒差，但是在學校附近，還要注意一下；也有人說，家長要做的是正確的引導，而不是過度保護孩子，網美打卡暴露跟店家哪有關。影片點我。

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