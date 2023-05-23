保存全民的文化記憶庫　國家影視聽中心第2屆董監事名單出爐

▲ 「國家電影及視聽文化中心」第二屆董監事人選，文化部已依規定報請行政院核定，由現任董事長藍祖蔚續任董事長。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「國家電影及視聽文化中心」第2屆董監事人選，文化部已依規定報請行政院核定，由現任董事長藍祖蔚續任董事長。文化部長史哲特別感謝第1屆董監事團隊，在影視聽中心轉型為行政法人初期讓團隊迅速步上軌道，打下穩固基礎；期待第2屆董事會逐步實踐國家級影視聽中心角色，作為保存、推廣國人珍貴回憶的文化記憶庫，也成為接軌國際的重要渠道。

文化部長史哲表示，電影、電視、廣播承載臺灣幾個世代國人的共同記憶，更是最具傳播力、滲透力的文化內容，不僅每個國人隨口就能說出印象最深或感動最多的一部電影、一部戲劇或節目、一個廣播主持的聲音，臺灣的電影、電視、廣播也屢屢在國際舞台感動世界。而影視聽中心即扮演保存、研究、推廣、行銷臺灣影視聽文化的關鍵角色。

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文化部指出，續任董事長藍祖蔚曾任國家電影中心第9屆、第10屆董事，亦曾於2019年兼任國影中心代理董事長。期盼借重其過去的經歷，發揮及實踐政府將國影中心轉型行政法人「國家電影及視聽文化中心」的目標，在原電影資料典藏機構的角色上，進一步擴展影視聽文化資產的典藏；並結合社會與社群能量，串聯民間與國際專業人才，建構與行銷具當代視野的影視聽文化及發展史，強化國際交流及形塑國家品牌，將我國經典的影視聽內容推向國際。

文化部提到，就如今年適逢金馬60，如何在既有的珍貴電影典藏基礎上，將記憶透過各種方式重新帶進這個世代，並且將影響華語電影圈一甲子的臺灣電影再次帶向國際社群，即是影視聽中心重要的任務。

依《國家電影及視聽文化中心設置條例》，影視聽中心董監事任期3年，第2屆董監事任期將自2023年5月19日起～2026年5月18日止。

第2屆董事名單（15位）：

藍祖蔚、楊力州（知名紀錄片導演）、廖慶松（資深電影監製暨剪接師）、李烈（一種態度電影股份有限公司創辦人）、王小棣（知名電影、電視劇編導）、楊貴媚（資深演員與影視專業工作者）、馬世芳（廣播人暨作家）、高文洪（電影監製、資誠會計師事務所榮譽資深顧問）、鄧蔚偉（資深媒體人）、羅世宏（國立中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授）、聞天祥（台北金馬影展執行委員會執行長）、蔡國榮（知名影評人與編劇）及王時思（文化部政務次長）、曾金滿（文化部影視及流行音樂發展司司長）、徐宜君（文化部影視及流行音樂產業局局長）。

第2屆監事名單（3位）：

陳儒修（國立政治大學廣播電視學系教授）、馬天宗（闊世電影股份有限公司董事長）及劉明津（文化部主計處處長）。