危險三貼！「幼童站機車座椅上」還沒戴安全帽　警要開罰了

▲高雄父母機車三貼，小孩站座椅上還沒戴安全帽，警方將開罰。（圖／翻攝自FB社團高雄大小事）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名網友在路上驚見一對父母騎機車載小孩，但卻讓幼童直接站在機車座椅上，甚至沒有戴安全帽。對此，警方檢視影片後，確認該行為已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，處新台幣300至600元罰鍰，以及同條第6項，處新台幣500元罰鍰規定，後續將依影片內容依法逕行舉發。

據了解，該則影片為今早拍下的，當時該名網友行駛在路上時，見到這對父母騎機車雙載，但卻讓「小孩站在座椅上，且沒有戴安全帽」。

該網友說，大順路有施工且車流量大，隨時都會有危險，直呼不要讓小孩暴露在危險之下，萬一孩子摔了這邊車流量大，後方汽機車也跟著危險，請愛惜孩子、教育孩子不能縱容，這樣行為真的很危險。

▲警方表示，檢視影片後，確認孩童未戴安全帽並站立於機車座墊上屬實，將依法開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，左營分局經查，發生地點為左營區大順一路上，檢視影片後，確認孩童未戴安全帽並站立於機車座墊上屬實，違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，處新台幣300至600元罰鍰，以及同條第6項，處新台幣500元罰鍰之規定，後續將依影片內容，查明相關事實，依法逕行舉發。

警方呼籲，孩童於機車之坐姿，以雙手緊抱大人，雙腳踩踏機車兩側腳踏板，穩定坐於後座為原則，並戴妥安全帽，才能降低事故發生時對孩童之傷害，避免發生遺憾。