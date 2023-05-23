超商浩克再流出新片！　員警「K完人拍照」視角曝光

記者崔子柔／綜合報導

桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，甚至毆傷到場勸阻的2名員警，員警持警棍狂毆回擊12下，因此被認為執法過當，遭記過、法辦，現場影片引起熱議，有網友則提供另一視角的畫面，指出「警察打完人還拍照」。

網友提供的9秒影片中可見，朱男遭警棍毆打後頭破血流，被警方制伏躺在超商樓梯上，雙手扣在背後神情痛苦，其中一名員警拿出手機站在朱男前拍照。

▲員警站在朱男前拍照。（圖／網友提供）



根據本站先前報導《狂抽「超商浩克」12下！員警遭懲處…警政署說話了》，回顧整起事發經過，28歲的朱姓男子身材健美、體格壯碩，20日上午在中壢一處超商內失控大鬧，獲報前來的2名員警一度壓制不住，朱男仗著體格優勢對員警揮拳施暴，還赤裸上身深蹲咆哮，被網友封為「台版浩克」。

▲朱男遭警棍抽打12下，警方挨批執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



由於朱男情緒激動，現場2警一度控制不住，其中一警還被打到腦震盪，但朱男情緒稍稍冷靜、坐在超商外階梯時，其中一名員警手持警棍朝著無攻擊動作的朱男連擊12下，打得他頭破血流、哀號「好痛」。

影片曝光後，動手員警遭外界質疑執法過當。警方難抵沸騰輿論，21日晚間承認員警情緒失控，「過度使用強制力」，將動手員警記過2次，並依法送辦，所長則記過1次、分局長申誡2次，並追究責任。