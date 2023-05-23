高大成：5億高中生肛門沒有新舊傷痕　監視器拍下墜樓瞬間

▲身價5億元的賴姓高中生（右）與生父（左）生前最後合影。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市5億高中生命案撲朔迷離，跡象顯示，賴姓死者並非男同志，卻在死前2小時與替賴家處理不動產的夏姓地政士之子登記結婚。為何急著結婚？賴母指控，夏男以「賴父曾說，3個兒子誰先結婚，就把房產過戶給誰」為由，騙賴結婚，再將他害死，假裝成跳樓自殺，企圖以配偶身分繼承遺產，但夏男矢口否認。

為了釐清疑點，檢警積極蒐證，目前已找到結婚當天2位證人、2位戶政人員說詞，4人互不認識，但說法大致相符。另保全監視器證據，掌握少年搭電梯上樓、墜樓一瞬間的畫面。另在十樓陽台採集到死者指紋、手掌紋、鞋印痕，左右手皆有採集到，完整又清晰，目前只剩大體解剖蘗毒物反應報告、二造手機數位鑑識結果尚未出爐。

▲資深法醫高大成認為，死者若從10樓墜落，應該會先撞到2樓凸出的露台（箭頭處），研判他是遭人從低樓層推落。

據高大成檢視屍體時，發現死者肛門沒有新舊傷痕，死者生前是否真與夏有交往，二人的交往情況為何，手機內的資料尤其關鍵。

▲資深法醫高大成（圖）懷疑死者遭人下毒，嘔吐物導致陳屍地點的草皮（虛線處）枯黃。

刑事警察局資深鑑識警官分析，現場採集到的指紋、掌紋、鞋印痕，要看它分布位置，是否符合攀爬過去的相對位置，如二個掌紋間的距離、位置、方向，與鞋印與掌紋的距離位置，是否符合人體工學。

另外，若真是自主跳樓，人會垂直落下，雙腳會先著地，理論上會有開放性骨折，墜落過程萬一碰撞、拉扯到其他物品，可能會改變身體滾動態樣，但現場還留有拖鞋掉在一旁草叢中，似乎又可合理推論自主跳樓，案情真的很離奇。

▲地政士之子夏男（圖）被列為5億高中生命案嫌疑人，本週一出庭接受檢察官偵訊。

▲賴姓死者身價高達5億元，卻在登記結婚後2小時，離奇墜樓身亡。

警官研判，死者可能先掉落在二樓陽台，在無意識下神經反射，翻滾到地面後才斷氣身亡，認為要相信第一時間相驗法醫的看法。

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