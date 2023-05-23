AI詐騙視訊10分鐘1873萬沒了　科技公司老闆被「換臉好友」騙慘

▲詐騙集團使用AI換臉技術，透過視訊詐騙。（示意圖／達志影像）



記者崔子柔／綜合報導

隨著AI技術越來越發達，新型詐騙也隨之出現。大陸近日就有一名科技公司老闆，在和朋友視訊通話後，協助轉帳430萬人民幣（約1873萬台幣），結果竟然是接到AI換臉技術的詐騙電話。

根據《每日經濟新聞》報導，平安包頭官方微信號20日消息指出，包頭市公安局電信網絡犯罪偵查局8日公布一起AI技術電信詐騙案件。

福州某科技公司的法人代表郭男表示，他4月20日上午11時40分接到好友透過微信來電，兩人還視訊10分鐘，對方稱友人在外地投標，需要430萬人民幣保證金，還需透過公對公帳戶過帳，因此希望借用郭男的公司帳戶完成手續。

郭男同意後就給了好友帳戶號碼，收到對方傳送轉帳成功的截圖後，就分兩次替友人轉帳430萬元，並傳訊息稱「已辦妥」，沒想到這時好友竟回覆一個問號。

郭男立刻再次撥打給好友，對方卻說沒有要求轉帳，這才意識到可能遭到詐騙，他也無奈說，「（對方）就說會先把錢給我打過來，再讓我給他朋友帳戶轉過去，而且當時是給我打了視頻的，我在視頻中也確認了面孔和聲音，所以才放鬆了戒備」。

包頭市公安局接報後，第一時間將涉案帳戶的資訊通報至銀行相關部門。在銀行全力協助下，僅用10分鐘便將該詐騙帳戶內的336.84萬人民幣成功攔截。同時，福州市公安局也提供剩餘款項93.16萬人民幣流出資訊。目前，福建與包頭警方正對此資金流向全力追繳中。