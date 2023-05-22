高雄18歲女無照上路慘了！連撞8車還「騎上去」　男友頂罪被拆穿

▲18歲女無照上路暴衝撞8車「還騎上去」，男友護花頂罪被拆穿。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄岡山區大義二路今（22）日一早發生嚴重車禍，一輛自小客車疑因車速過快，自撞路邊2部自小客車、4部機車及2部自行車，現場還導致1車翻覆。原先26歲高姓男子自稱是他開的車，不過，警方追查後發現，高男為替18歲無照駕駛的潘姓女友頂罪才說謊，將依無照駕駛處6,000元以上1萬2,000元以下罰鍰。

▲疑車速過快...自小客一路撞進騎樓「1車翻覆」。（圖／記者賴文萱翻攝）

該起車禍發生在今天上午8時27分，岡山區大義二路102號前一輛馬自達白色自小客車疑因車速過快，沿路衝撞路邊停放的汽機車，最後撞進騎樓，1輛車直接遭剷翻還被「騎上去」，受害車輛總共為2部自小客車、4部機車及2部自行車。

警消獲報到場後，先將肇事車上的高男及潘女送醫，2人均為輕傷並無大礙。高男起初聲稱是自己開的車，但在警方調閱監視器釐清後才發現，實際開車的是18歲潘女，高男疑為替無照駕駛的女友頂罪才說謊。

▲疑車速過快...自小客一路撞進騎樓「1車翻覆」。（圖／記者賴文萱翻攝）

經檢測，潘女並無酒駕情形，警方將依無照駕駛開罰6,000元以上1萬2,000元以下罰單，另她也得賠償沿路撞毀的8輛汽機車維修費。