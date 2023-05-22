林楚茵質疑新聞議價法沒政府版本恐歸零　數發部：立法是選項之一

▲民進黨立委林楚茵。（圖／翻攝自林楚茵臉書）



記者陶本和／台北報導

文化部、數發部、NCC與公平會22日於立法院教育文化委員會針對新聞媒體議價機制進行專案報告並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢時，質疑新聞議價法至今沒有主管機關，甚至可能卡在立法院最終歸零，要求數發部表態，目前是否不考慮用修法來處理；而數發部數位產業署副署長胡貝蒂未正面回應，僅表示立法是選項之一，需各界討論。

林楚茵在質詢時指出，目前除了她自己，還有哪幾位委員有提出法案？胡貝蒂表示，還有民進黨立委范雲、張廖萬堅與林宜瑾，共計4位立委。林楚茵表示，所以獨缺政府法案，目前包括數位媒體代表都強調「新聞有價」，應該呼籲政府加速立法進度。

至於目前立法的主管機關還陷入「不明確」的窘境，林楚茵表示，這部分主管機關應該是數位發展部吧？胡貝蒂則說，現在收到行政院指令是說，跟公平會共同討論立法架構。

林楚茵說，現在問題是只有立委版本，沒有政府版本，一個法規要執行或推動要有主管部門，委員提出版本誰是主管機關？有關共榮基金、制度都是後話，政府應該要展現有沒有要推動新聞議價法的決心，如果不用，而是採用現有機制處理，那政府也應該要有一個說法。

林楚茵追問，媒體議價法要不要推，誰負責推，政府的態度又是什麼，如果是數位發展部跟公平會一起處理，兩位就是主管機關，「不可能立法然後主管機關不詳吧！」

最後，林楚茵就數位發展部追問，在討論後打算何時提出法案，先不講行政院送到立法院，期程到底是什麼？還是就停留在四位委員，卡在立法院最後歸零？她要求行政部門直接表態，目前是否考慮用修法來處理媒體議價法？對此，胡貝蒂沒有正面回應，僅表示立法是選項之一，需要各界討論。

對此，擔任教育文化委員會召委的民眾黨立委張其祿跳出來搭腔表示，稍早民進黨立委范雲跟他都已經有要求行政部門，必須在8月之前提出法案。

另一方面，網紅486也相當關注媒體議價法的進度，日前邀請林楚茵上節目說明立法與討論，影片在今天也正式上線曝光。

林楚茵表示，她從2021年開始，從院會、交通委員會到財政委員會質詢公平會、NCC跟數位部至少4次以上，也屢次與行政機關討論，並提出自己的草案版本，因為她楚出身媒體，深知新聞有價，而如何實質改善媒體從業人員工作環境也一直是她懸掛在心之處。

林楚茵強調，她的 媒體議價法版本著重在數位平台有接獲新聞業者請求議價協商的義務，且在分潤後必須要用來 實質改善新聞從業者工作環境，也感謝486先生的邀請，讓她用淺顯易懂的方式討論為什麼需要《新聞媒體與數位平台議價法》這部法案、重點有哪些、與其他委員版本有什麼不同，請大家一起來關注。