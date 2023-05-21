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「許留山」深圳門市全收光！北上廣深「只剩下一家店」

▲▼「許留山」深圳門市全收光！北上廣深「只剩下一家店」。（圖／CFP）

▲「許留山」曾同時有300多家門市。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港知名甜點店「許留山」2021年在香港收掉最後一間門市後，近日也傳出收掉了在深圳的最後一間門市。這也代表，在北京、上海、廣州、深圳四個大城市之中，只剩下北京還有一家「許留山」門市。

根據《南方都市報》報導，南山深圳灣科技園的「許留山」門市，是許留山在深圳的最後一家門市，但近一兩個月來，這家門市都沒有開門。附近的物業管理人員透露，這間店的生意之前就很冷清了。

「許留山」的創辦人許留山1950年代起在香港元朗販售龜苓膏與中藥，1970年代才正式開業，最初販售的是涼茶，1980年代轉型出售榴槤、山竹製作的甜品。

1990年代，許留山推出新鮮水果甜品，其中最受歡迎的就是「芒果西米露」，並開始以特許經營（加盟）的方式拓展業務，快速成為香港最受觀迎的連鎖甜點店。

全盛時期，許留山在香港、中國大陸、台灣、馬來西亞等地共有300多家門市。

不過，受到2019年反修例運動，以及2020年新冠疫情的影響，許留山在香港的生意受到嚴重衝擊，陸續關閉了多家門市，並於2021年11月收到了在香港的最後一家門市。

結束了在香港的業務後，許留山在中國大陸的門市也陸續關門。根據陸媒統計，許留山目前在中國大陸只剩20多家門市，而在北京、上海、廣州、深圳四個大城市中，更只剩下北京還有一家門市。

業界人士認為，許留山的慘況除了受到疫情影響以外，另一個最大的原因就是大陸甜品業的競爭近年相當激烈，除了同性質的對手滿記甜品、鮮芋仙，還有新崛起的茶飲品牌奈雪的茶、喜茶等，消費者的選擇越來越多，進一步加快了許留山走向沒落。

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