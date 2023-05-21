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社會 社會焦點 保障人權

禿一大塊！5億高中生陳屍地草皮枯了　高大成嗅聞：要驗毒物反應

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中身家5億的賴姓高中生墜樓案引發社會熱議，今(21日)法醫高大成重返墜樓現場勘查，發現賴姓高中生墜樓後的陳屍地點草都已經枯萎，地上明顯「禿了一塊」，高大成還現場蹲下，伸出2根手指沾了沾泥土嗅聞，懷疑死者可能是被下藥後才被人「丟下樓」，後續將詳細檢驗遺體是否有毒物反應。

▲▼台中身家5億男高中生墜樓案，高大成重返現場，發現陳屍地草已枯萎。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成伸出2指沾泥土，湊在鼻前嗅聞。（圖／記者許權毅攝）

賴姓高中生墜樓案疑點重重，高大成首先質疑，死者遺體僅有一隻手骨折，現場也沒有明顯血跡，一度被誤認是「路倒」，若是從10樓高度墜下，依據拋物線原理，遺體應會墜落在離建物約3公尺處，賴男倒臥地點的距離明顯就不對；再者，從10樓高度墜落，按理應會頭骨破裂，胸骨、脊椎骨也會受到嚴重損傷，地面也會有大片血跡，但這些傷勢賴姓死者通通都沒有。

▲▼台中身家5億男高中生墜樓案，高大成重返現場，發現陳屍地草已枯萎。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成返回墜樓現場勘查。（圖／記者許權毅攝）

高大成到場後除了抬頭查看大樓外觀情況外，也注意到地上翠綠的草皮中，只有賴男陳屍的地方「禿了一塊」，青草都已經枯萎呈現黃褐色。高大成蹲下仔細端詳，還伸出2指沾了沾現場泥土湊到鼻前嗅聞，但並未聞出特別味道。

高大成指出，一般來說，草皮要被壓到枯萎，至少要壓半小時以上，但賴姓死者倒在該處約只有10分鐘左右，再加上賴男身上傷勢與墜樓高度明顯不符，且初步檢視後在死者的胃中發現其生前有飲用啤酒，合理推斷兇手可能先在酒中下藥，後慢慢將賴帶下樓，再從低樓層將其推下，賴男有可能墜落後嘔吐，草因沾染毒物才出現枯萎。

高大成強調，從遺體上的傷勢來看，墜樓造成的骨折並不是致命傷，「最主要是死因的問題，這問題沒有解決就很糟糕！」高大成認為，接下來相驗應要仔細檢查死者身上是否有毒物反應，這將會是這起命案的一大重點。

▼賴男陳屍處的草皮明顯枯萎，禿了一塊。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中身家5億男高中生墜樓案，高大成重返現場，發現陳屍地草已枯萎。（圖／記者許權毅攝）

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