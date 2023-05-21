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日本「三大超商」最愛哪家　驚人票數一面倒

▲▼日本LAWSON，日本便利商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲LAWSON超商。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人林氏璧詢問大家，日本三大超商「7-11、全家、LAWSON」之中，最喜歡哪一個？結果票數出爐，讓他直呼「驚，目前LAWSON遙遙領先。」

▼LAWSON超商。（圖／CFP）

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▲▼日本超商Lawson很多外籍店員。（圖／CFP）

相信國人去日本一定會逛便利商店，林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書發起投票，截至今天（21日）早上9時半，LAWSON獲得85%的網友支持，大幅領先全家的8%以及7-11的7%。

此一投票結果也讓林氏璧直呼，「驚，目前LAWSON遙遙領先。」許多人留言，「因為台灣沒LAWSON」、「台灣沒有是主因，且東西特別」、「因LAWSON只有日本才有得逛啊」、「LAWSON炸雞太強了」、「我一天可以吃4包的雞塊君」。

其他人則說，「小7熱狗超好吃」、「全家+1，因為炸熱狗比7-11便宜，甜點也比較好吃」、「住日本快4年，比較喜歡全家，純粹是因為全家的裝潢和氣氛比較喜歡，商品的部分三家都差不多。」

▼日本全家超商。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本全家便利商店（圖／記者蔡玟君攝）

▼日本全家超商炸物。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼日本全家超商、炸雞、烤串。（圖／記者陳俊宏攝）

▼日本7-11超商。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 日本7-11。（圖／記者王曉敏攝）

▼LAWSON遙遙領先。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▼即日起至12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可事先存在手機，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（點圖可放大／Bic Camera提供）

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

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