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爆頭「超商浩克」涉執法過當　中壢警分局長也受處分

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲員警以警棍抽打「超商浩克」12下致滿臉血，被依執法過當處分。（圖／翻攝自記者爆料網）

文／中央社記者葉臻桃園20日電

桃園朱姓男子今天宛如「浩克」在超商發狂，被打致腦震盪的員警後續卻以警棍將朱男打得頭破血流。中壢警分局晚間說，員警記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究責任。

年約28歲的朱姓男子，上午因不明原因在超商內發狂，赤裸上半身加上壯碩外型、深蹲咆哮宛如「浩克」，桃園市警察局中壢分局中壢派出所員警獲報後前往制止，過程中遭朱男數度揮拳、導致員警腦震盪，朱男最後被制伏，警方依法移送法辦。

▲快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲朱男被上銬後仍遭員警持警棍痛抽。（圖／翻攝自記者爆料網）

然而晚間網路上又有影片傳出，當時朱男已被制伏、坐在超商外的階梯上，而稍早被朱男數度揮拳的員警，持警棍走向朱男，朝已無攻擊動作的朱男揮擊約12下，只見朱男蜷曲在地、頭破血流，且不斷哀嚎喊著「好痛」，警方行徑也引發外界質疑執法過當。

桃園市政府警察局中壢分局晚間發聲明表示，朱男經制伏後仍持續咆哮、出言挑釁員警，員警情緒失控、過度使用強制力，案經召集重要幹部決議，有關員警究責部分除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。

中壢分局過去也曾發生執法過當案，音樂女老師詹慧玲在2021年間被中壢分局一名葉姓員警盤查，因拒回答且罵「很蠢」，遭施以柔道「大外割」當街壓制、後被依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲認為警察濫權、執法過當而提起訴訟，桃園地方法院以2罪判處葉員有期徒刑4月、6月，葉員放棄上訴並被停職。

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