呂秋遠批員警打爆「超商浩克」：沒資格稱警察　只是另一個暴徒

記者張靖榕／綜合報導

桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧，與警方激烈扭打並被員警持警棍抽打頭部爆血，許多網友看了叫好，不過綜觀案發過程，呂秋遠律師表示，當朱男已放棄抵抗意圖時，仍被員警以警棍怒抽12下，已不是執法過當而已，在那剎那，該名員警「只不過是另一個暴徒」。

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血，爆員警執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

呂秋遠20日晚間在臉書發文，表示朱姓壯男後來已經放棄反抗坐在超商門口，警方卻仍然用警棍痛抽他多達12下，「他在利用警察的身分，發洩他的憤怒，毆打一個手無寸鐵的人。」

呂秋遠表示，該名員警拿起警棍毆打坐在地上的朱男時，沒有資格稱為警察，「他只是另一個暴徒而已」。

對於警方在超商內難以制服朱男，甚至有員警被朱男打到腦震盪，儘管朱男後來已經放棄反抗，坐在超商外地上，不少網友看到員警用警棍「暴力教訓」朱男，將他打得頭破血流，仍紛紛為員警叫好，為警方違法的行為開脫「警察只是被挑釁到情緒失控而已」，呂秋遠對此表示，「那麼，但願情緒失控的警察，永遠不會看到你情緒失控的樣子。」

▲「超商浩克」失控把員警打到輕微腦震盪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許多網友留言，「看到這麼多人把濫用暴力執法視為理所當然，真是令人害怕」、「讓這樣的人有持槍權，說真的我害怕」、「看到多數人支持警察私刑，唉」、「抱歉身為警眷這次真的挺不下去，是在？？？」也有網友說，「認同律師說的警察執法過當，但並不同情男子。」

朱男20日上午在超商裡面失控砸東西，嚇得店員報警處理，不過警方到場後也遭受攻擊，其中一名警員被打到輕微腦震盪，另一名員警臉部擦挫傷，場面相當失控。

▲員警以警棍抽打朱男頭部。（圖／翻攝自記者爆料網）

事後有畫面流出，朱男坐在外面的台階上，嘴裡不斷咒罵、挑釁，進而遭到員警持警棍猛敲，朱男因此滿頭是血、躺臥在台階上，畫面引發網友質疑恐執法過當。

桃園市警中壢分局局長唐嘉仁稱，員警使用警棍制止，後來朱男不斷挑釁，才導致員警情緒失控、過度使用強制力，將加強同仁執勤訓練，避免再度發生類似情況。