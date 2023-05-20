18歲女孩把「打工餐廳」買下來　從工讀生變老闆

記者林彥臣／綜合報導

18歲的女孩弗萊（Samantha Frye）從16歲開始就在俄亥俄州（Ohio）斯特拉斯堡（Strasburg）一間叫做羅莎莉（Rosalie）的餐廳工作，從洗碗工開始做起，一路晉升到一線廚師，後來當老闆想要把餐廳賣掉，她更直接把餐廳買下來成為這間餐廳的老闆。

綜合美國媒體報導，弗萊16歲開始在羅莎莉打工，18歲高中畢業之後就讀俄亥俄州立大學，在寒假期間回到餐廳打工，得知原本的老闆想要把餐廳賣掉，於是她提議接手這間餐廳，把打工存下來的「大學基金」，用來支付買餐廳的頭期款，並從4月起正式取得所有權。

弗萊回應媒體訪問時表示，「如果6個月前，告訴我會買下餐廳，我會說你瘋了！」

▲美國18歲的女孩弗萊（Samantha Frye），把打工的餐廳買下來，從工讀生變成餐廳老闆。（圖／翻攝自fox17online）

弗萊接手經營後，不會更改餐廳的名稱，也不打算對餐點內容做太多更新，自己每周會有5天在餐廳內工作，2天會在辦公室開會。

羅莎莉餐廳的老主顧曾德（Randy Zehnder）表示，「她靠自己存下來的錢付頭期款，真是太棒了，換作是我，我做不到。」

從同事變成員工的賈德納（Leanna Gardner）也表示，弗萊認真築夢、做自己喜歡做的事，鼓舞了許多人，尤其是年輕一代。

弗萊也認同這樣的觀點，「我向同齡的年輕人傳達一個訊息，你想過體面的生活，不一定需要念大學，跟隨你的直覺。如果感覺正確，就去做。」