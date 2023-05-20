麥當勞雞塊「味道變了」！員工出面曝原因

▲有網友發現麥當勞雞塊味道變了，貼文引起許多共鳴。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

速食餐廳麥當勞有許多經典品項，在全球各地相當有名。不過，近日有網友發現，麥當勞的雞塊口感跟以前不同，貼文掀起了廣大共鳴，甚至還有員工出面解釋原因，原來是雞塊產品的來源變了。

一名女子在Dcard表示，近日她到麥當勞用餐，發現麥克雞塊變味，以前吃起來有肉絲感，皮、肉也不會沾黏，近日買的則是全都黏在一起，試了好幾次都一樣，外面的炸皮感覺也變硬、味道也更鹹了。

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女子還說，現在的雞塊似乎是用漿打成的，很少吃到肉絲，且外皮放了一陣子也不會軟，先前的版本則會軟掉、潮濕，2種版本完全不同，「比較愛之前的雞塊，不知道有沒有人跟我有一樣的感覺？」

▼ 麥當勞的雞塊十分有名，現在卻有網友發現味道變了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



貼文引起許多消費者共鳴，也有麥當勞的員工出面表示，麥當勞已經出售了在台灣的經營權，改由台灣人接手，但薯條等產品仍要從國外進口，而麥克雞塊所用到的雞肉，則是台灣農民養的雞，現在則改成進口雞塊，因此口味上有所差異。

此外，也有其他員工解釋，因為前陣子美國公司派人來巡店，台灣經營者將雞塊改為現在吃到的這種雞塊，因為符合美國人口味，但不曉得為何沒有改回去，「主管他們是這樣講的，也可能有別的原因。」