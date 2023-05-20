5億高中生「驚世家庭」起底！父是憨兒、阿公是親爸

▲賴姓死者一家人關係十分複雜，他從小被阿公收養，但名義上的阿公是血緣上的父親。（圖／律師提供）



記者崔子柔／綜合報導

台中市18歲的賴姓高中生4日上午登記結婚，豈料時隔不到2小時就墜樓身亡，名下還有5億元資產，賴母為此控訴幫賴家處理房產事宜的夏姓代書助理「謀財害命」。該事件讓賴家複雜的關係浮上檯面，賴父是憨兒，賴阿公替他選了2任老婆，而賴姓高中生是阿公和賴父第二任老婆的結晶。

賴阿公1999年幫賴父娶回一名印尼籍妻子，但該女受不了賴阿公不斷偷窺、騷擾，在生下女兒後就提出離婚，從賴家離開。

▲5億身價高中生家庭關係。（圖／記者陳詩璧製表）



賴阿公不久後又到大陸替賴父找回一名陸籍妻子，結果賴阿嬤有天回家時，聽見賴阿公的喘息聲，從縫隙朝房間內偷看，才發現賴阿公和媳婦發生亂倫。

賴阿嬤拿孫子（墜樓高中生）的口水去驗DNA，結果根本不是兒子的親生小孩，才發現「孫子其實是老公的種」，當時賴阿嬤就提告2人通姦，賴阿公、媳婦分別被判刑3個月、得易科罰金。

根據《自由時報》報導，賴阿公年輕時從事碾米工作，和妻子結婚近40年，育有2男2女，其中次子是身心障礙者，就是本事件賴姓高中生原本在法律上的父親。

賴阿公在賴姓高中生出生後，就分批把自己和次子名下的財產轉到賴姓高中生名下，當時他還不到2歲，就有驚人身價。賴阿公則在次子過世後，認領賴姓高中生，成為他名正言順的兒子。