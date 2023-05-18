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姐夫偷吃「旅館床上猝死」！警洩「1句話」　小姨子當場被暴打

姐夫偷吃小姨子。（示意圖／pixabay）

▲殯葬業者到旅館接遺體，開門便見到死者躺在床上，旁邊還有一名衣衫不整的小姐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名人夫與小姨子搞不倫，怎料到在汽車旅館爽到一半時，人居然死了。遺體被送到殯儀館後，不知情的正宮還與妹妹寒暄，直到警方開口，才知小三竟是自己的妹妹，氣到當場扯髮暴打對方。

殯葬業者大師兄在《震震有詞》分享，某次到汽車旅館接男性死者遺體，開門便見到死者躺在床上，旁邊還有一名衣衫不整的小姐；過程中他聽到警方請同事幫忙查一下死者家屬，讓他感到很奇怪，便好奇問「家屬不是那個女的嗎」。警方回答，90%不是那個女的，通常都有其他家屬。

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果然在製作筆錄的過程中，女子說死者是她的姐夫。大師兄透露，瞬間現場都安靜了，之後把死者送到殯儀館，姐姐還跟妹妹寒暄「妳也來了哦」、「怎麼會發生這樣的事」、「啊他是跟哪個女人在一起啊」，直到警方1句「不好意思，這是現場的那位小姐」，2女瞬間扯髮扭打起來。

大師兄無奈表示，由於死者入冰庫要家屬確認，但因為大家都在氣頭上，請太太來確認時，太太還指著小三妹妹說「他們很好啦，我是外人啦」，不肯確認，一直到比較兇的警察來調解，才順利走完流程。

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