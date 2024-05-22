陸解壓玩具「捏捏」爆紅！賣家製作到身體不適閉店

▲「捏捏」成為大陸年輕人的新寵兒。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一款被稱為「捏捏」的解壓玩具近期在年輕人之間爆紅，不同於以往的解壓玩具多使用記憶海綿製作，「捏捏」的材質是矽膠，可塑性更強。不過，「捏捏」的安全性也受到不少質疑，甚至傳出有賣家因為製作「捏捏」導致身體不適，選擇暫時閉店。

根據陸媒報導，酷愛「捏捏」的年輕人周迪表示，平常工作要長期看電腦、用滑鼠，捏捏除了可以當成辦公桌上的擺飾，還可以在工作疲倦時緩解手腕與心理上的壓力，「有時候工作推進不下去，需要放空的時候，就捏兩下，那種慢回彈的感覺很解壓。」

杭州的小唐也說，她以前就很喜歡手辦、公仔，一開始被各種「捏捏」可愛、逼真的外形吸引，入「捏坑」2個月，已經買了50多個，根本停不下來。

在社交平台上搜索「捏捏」，就能看到近百萬條相關筆記。不少網友稱，買「捏捏」已經花費了上千元甚至上萬元。

社交平台上也出現了不少人氣手工賣家，其中一名賣家表示，由於手工製作耗時比較久，目前工期是10到15天，每個ID限購一個，上架當天就賣完了，一般要排單兩個月以上。有店家還公告，爆款「捏捏」訂單工期已排到了7月初，現在下單要等到7月份才能發貨。

浙江大學管理學院教授、知名消費者行為學專家王麗麗認為，年輕人通過這種可塑性很強、觸感非常好的玩具，一方面彌補了個體在日常繁雜工作中缺失的控制感，另一方面，也為他們找到了一個發洩的出口。

不過，也有人擔憂起「捏捏」的安全性，有網友拿甲醛儀器簡單測了一下，直接超標。從社交平台上也能發現，有「捏捏」賣家因製作「捏捏」導致身體不適而選擇閉店。