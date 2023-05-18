野外遇到蛇別殺生！民俗專家曝「運勢不好」：快做2件事

▲過去民俗學上對於蛇類相當忌諱，因此別名「小龍」作為稱號。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

時序慢慢進入盛夏時節，是許多蟲類、蛇活躍的季節。許多人在野外山林看到蛇都會很懼怕，民俗上也多半把蛇當作「小龍」看待，民俗專家廖大乙就提醒，民眾如果在野外看到蛇，千萬別殺生，看到後最好趕快去廟裡走走及做功德；夢到蛇的話，可去土地公廟拜拜，或廣為佈施及樂捐，幫助自己積德跟轉運。

民俗專家廖大乙接受《中國時報》訪問時指出，一般民間都忌諱直接講「蛇」這個字，所以民俗上都會經過美化，把蛇稱為「小龍」，蛇類通常在春末到初冬這段時間現蹤。

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廖大乙提到，蛇在宗教上，代表著土地公的腳力、部將。所以若作夢有夢到蛇，民俗上多半象徵，土地公在向民眾要錢，所以要去拜拜和燒金紙。但其實神明不會向信眾要錢，所以若夢到蛇，其實意味在提醒民眾，可去多佈施、做功德，幫助自己改運。

而當在野外遇到蛇的時候，廖大乙提醒民眾，有遇到蛇的人，代表最近運勢不好，遇到千萬不要殺生，反而要禮讓蛇，事後可到家裡附近的土地公廟走走，或是樂捐、多佈施；而開車族如果在路上不慎撞到蛇，可買新掃把打輪胎三下，象徵除煞。

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