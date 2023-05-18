吳思瑤提案：補助男性打HPV疫苗　建議2財源：菸捐或疫苗基金

▲民進黨立委吳思瑤提案「HPV疫苗，男女都要打」。（圖／吳思瑤國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

全國目前提供國一女生接種公費人類乳突病毒（HPV）疫苗，預防子宮頸癌，但公費補助對象未納入男性。民進黨立委吳思瑤18日提案，憂心我國政策已落後他國10年，要求教育部和衛福部於兩個月內，進行兩性HPV疫苗補助的政策評估，成為國家政策；對於財源，她建議，可透過「菸品健康福利捐」或納入「疫苗基金」，由傳染病防治諮詢委員會審議納入HPV疫苗採購。

吳思瑤今天向教育部、衛福部提出質詢指出，兩性接種HPV疫苗能有效預防子宮頸癌在內等多種癌症，但目前疫苗的公費補助對象僅涵蓋國中女生，對比澳洲最早於2013年納入男性施打，台灣已落後10年，且為讓台灣跟進WHO「2030年子宮頸癌絕跡」的宣示能順利達標，她要求衛福部2個月內進行政策評估，不論是透過「菸品健康福利捐」或「疫苗基金」來籌措財源，擴大補助青少年注射HPV疫苗，都是勢在必行。

吳思瑤表示，根據國內外專家學者的研究，人類乳突病毒（HPV）可能引發子宮頸癌、陰道癌、陰莖癌等疾病，且男女皆有可能感染，男性的感染率更是女性的4倍，盤點台灣現行政策，從政府2018年補助HPV疫苗施打後，全國青少女的接種率已達到4成，但19歲以下的青少年接種率卻不及0.1%，男女嚴重失衡的現況，監察院2018即示警呼籲男性應納入公費補助對象，才可達成有效預防之目標。

吳思瑤解釋，目前全球已有38國施行平等補助男女施打HPV疫苗之政策，台灣身為公衛醫療大國不能自外於全球趨勢，政策應當急起直追，盡速將疫苗施打對象擴及公費補助國中青少年。她亦指，財政分級位於第四級的嘉義市獲得疫苗經費補助的比例較低，卻仍願意用自籌款全額補助全市青少年施打HPV疫苗，台北市今年4月也宣布即將跟進，呼籲中央不能置身事外，教育部與衛福部應當推動HPV疫苗在國中全面施打，將校園公衛的提升及國家癌症防治畢其功於一役。

對於財源問題，吳思瑤建議，疫苗施打的經費來源有二：可透過依法應強制提撥11%作為癌症防治的「菸品健康福利捐」，或納入「疫苗基金」，由傳染病防治諮詢委員會審議納入HPV疫苗採購。