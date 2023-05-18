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「不塑之客」愛地球！向聯合國指標邁進　花蓮近250店家參與

▲▼花蓮目前已有118家參與減塑行動，獲得不塑友善餐廳標章。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮目前已有118家參與減塑行動，獲得不塑友善餐廳標章。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局於2020年起推廣轄內餐廳業者加入不塑友善餐廳行列，同年配合環保署政策推動「紙餐具循環友善店家計畫」，目前轄內已有118家不塑友善餐廳、129家紙餐具循環友善店家，希望藉由不塑概念的宣導，推動全民一起用行動愛護地球！

考量國際減塑趨勢及降低塑膠對環境之衝擊，環保署先前已針對公部門、公私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店、連鎖速食店及有店面的餐飲業等業者，發布塑膠免洗餐具限制使用政策。加入不塑友善餐廳，只要店家能達到「內用不提供任何一次性用品」（此項為必要）、「外送餐點採用環保餐具並收回清洗重複使用」、「店內使用環保標章相關產品至少一項，如清潔劑、衛生紙等」、「優先使用在地有機食材並提供客製化餐點」、「外帶自備環保餐具或購物袋者給予消費優惠，如折扣或加量」、「任何其他創新減塑作為」6項條件的2項以上並為營利事業登記店家，即可申請加入不塑友善餐廳，經環保局審核後即可獲得認證告示牌。

▲▼花蓮目前已有118家參與減塑行動，獲得不塑友善餐廳標章。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾欲查詢不塑餐廳名單可於「花蓮縣環境保護局資源回收資訊網」下載；要加入不塑餐廳行列之業者可於「花蓮縣資源回收走透透」粉絲專頁或「花蓮縣環境保護局資源回收資訊網」下載填妥後並蓋店章，以傳真（03-8230005）、郵寄（花蓮市中美路68號，廢棄物管理科）或親送方式至環保局提出申請。

▲▼花蓮目前已有118家參與減塑行動，獲得不塑友善餐廳標章。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮同時已有129店家通過紙餐具循環友善店家。

花蓮縣輔導便當業者加入紙餐具循環友善店家，購置紙餐具回收設施及紅外線語音播放等設備，一般紙餐具使用後雖有分類，卻未清理乾淨， 上面殘留湯湯水水的油污、菜渣，但是只要每位消費者在用餐後能順手去除菜渣，並以衛生紙簡單擦拭，再落實「清理、分類、 堆疊」3 步驟，可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收，也藉此提升民眾於店內用餐後紙餐具分類觀念與習慣。

▲▼花蓮目前已有118家參與減塑行動，獲得不塑友善餐廳標章。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

紙餐具使用後落實「清理、分類、 堆疊」3 步驟可更方便回收。

環保局表示，縣長徐榛蔚率縣府團隊積極響應聯合國17項SDGs永續發展指標，推行相關環保政策，其中依據指標第12項「責任消費與生產」，透過減量以減少廢棄物產生。

環保局呼籲鄉親建立自備、重複之環保觀念，並作好資源回收、垃圾分類，及養成隨身攜帶環保餐具及環保袋的好習慣，愛護環境請從源頭減量開始，讓地球的環境永遠美麗！

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