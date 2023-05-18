館長自辦總統大選「柯文哲得票84%」：可以發表勝選感言了

記者林彥臣／綜合報導

2024總統大選國民黨確定徵召侯友宜參選，民眾黨也宣布提名柯文哲角逐總統大位，藍綠白三方的總統候選人都確定就位。館長陳之漢17日晚間的直播，就在聊天室當中自辦總統大選，結果支持柯文哲的網友高達84%，輾壓藍綠兩黨，幾乎可以提前發表勝選感言。

▲館長看到自辦的總統大選結果，表情驚呆。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長表示，坊間的民調，老是看到民進黨的民調都超過40%，他不懂民進黨的40%支持度是哪裡來的，聊天室的網友就像社會的縮影，所以就用意見調查表的方式，來自辦一個小型的總統大選。

館長看到開票結果後，驚呆表示，「哇！柯文哲好紅啊！大家都投柯文哲，得票率84%！柯市長，你可以發表勝選感言啦。」

▲柯文哲在館長自辦的總統大選，得票率高達84%。（圖／記者陳家豪攝）



聊天室的網友留言表示，「非柯不投，無柯郊遊」、「受不了藍綠，只會騙」、「不要再藍綠了好煩」、「賴副總統是4%仔」、「柯P輾壓，請發表當選感言」。

根據《ETtoday民調雲》調查，若2024總統選舉由賴清德、侯友宜與柯文哲三人競逐，賴清德支持度32.1%，侯友宜支持度26.8%，柯文哲支持度21.4%，前兩名的賴清德與侯友宜差距5.3個百分點，賴清德微幅領先。

《ETtoday民調雲》於5月10日至12日，針對20歲以上民眾進行「2024總統人選調查」，回收有效樣本數1,068份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.0%。