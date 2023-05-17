快訊／新北水泥車輾過機車騎士　他左腿當場爛碎「肢體分離」

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市土城區中華路、城林路口，今（17日）下午1時許，50歲葉姓男子駕駛預拌水泥車與機車發生嚴重車禍，75歲孫姓機車騎士左腿當場被碾斷肢體分離，左手骨折、全身擦挫傷，警消救護人員趕抵將他送往亞東醫院急救並接回斷肢，詳細事故原因待警方調查。

▲▼預拌水泥車右轉撞倒機車騎士，騎士遭碾斷腿 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

由於大型車轉彎時會產生內輪差及視線死角易造成事故發生，因此土城分局提醒用路人，看到大貨車時應有防禦駕駛概念，避免與大型車併行，應保持安全距離。