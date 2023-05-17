獲民眾黨提名！柯文哲正式參選2024總統大選　「讓民眾相信美好台灣」

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲角逐2024總統大選，日前領表登記參與黨內初選，17日由民眾黨秘書長周台竹宣布，經過選決會15日通過提名、17日中央委員會決議通過，柯文哲將代表民眾黨參加2024總統大選，希望讓民眾相信「我們可以擁有美好的台灣」。

民眾黨17日中午進行中央委員會會議，會後由周台竹出面轉述。周台竹表示，歡迎大家一同見證歷史一刻，非常開心向大家宣佈，民眾黨選決會15日通過提名，並於17日中央委員決議通過，由柯文哲代表民眾黨參加2024總統大選，並將此消息同步公告於民眾黨網頁。

周台竹提及，柯文哲過去8年擔任台北市長，對市政方面有傑出表現，也成功建立正直、誠信文化，未來也會秉持理性務實態度提出願景，讓民眾相信我們可以擁有美好的台灣。

針對會議有無討論，因應國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統一事？周台竹表示，沒有討論到此題目，最重要是通過柯文哲代表民眾黨參選2024總統大選。

▼民眾黨祕書長周台竹召開記者會轉述民眾黨選決會會後決議，將推選柯文哲代表民眾黨角逐2024年總統大選。（圖／記者湯興漢攝）

▼柯文哲檔案。（圖／使用ChatGPT製作，點圖放大）

