2款藥有短缺疑慮！食藥署核准軟便劑氧化鎂專案製造　月供應4千萬錠

▲食藥署說明國內缺藥狀況，右為食藥署副署長陳惠芳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內不時有缺藥狀況傳出，衛福部為此成立通報平台，食品藥物管理署今（17）日公布國內近期有2款短缺疑慮藥品，分別是軟便劑用途的「氧化鎂錠劑」，與心律不整用藥「安室律注射劑」。其中氧化鎂的部分，食藥署表示，已核准氧化鎂的專案製造，本月起月可供應量可達4000萬錠，可逐步滿足市場需求。

食藥署今日召開記者會說明缺藥通報狀況，西藥供應資訊平台自112年3月25日至112年5月9日，共計接獲159件藥品短缺通報案件，其中經調查無短缺案件61件、建議使用替代品項70件、無替代藥品啟動公開徵求案件共計2個品項 (11件通報，皆已徵得廠商協助專案輸入)、恢復供應品項12件、處理中案件數5件。

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至於針對近期有短缺疑慮的藥品供應，食藥署副署長陳惠芳說明，第1項是治療陣發性上心室心搏過速的安室律注射劑 （Adenosine），國內僅有一項藥品尚在供應，但業者於4月中通報，因新製造廠尚無法開始生產而導致全球性缺貨，庫存預計可供應至6月中下旬。食藥署已經啟動公開徵求，陸續核准3項同成分劑型替代藥品之專案進口，並預計6月初陸續到貨，以滿足臨床需求。

另一款短缺藥物則是軟便劑「氧化鎂」，因應業者通報缺工，陳惠芳表示，食藥署已及時核准其他業者專案製造，目前先前通報缺工的許可證藥品業者本月起可以恢復每個月2千萬錠供應，另專案製造也可供應2千萬錠，整體生產量來到4千萬錠，以目前健保月用量2000萬錠評估，這個月起就可以滿足需求。

此外，健保署已於4月藥品共同擬定會議同意將氧化鎂價格調高1倍，由每粒0.16元調高為0.32元，自112年6月1日生效。陳惠芳說，已經有6家業者同意製造供應，接下來相關需求可以不用擔心。且食藥署已協調兩家業者優化藥品分配方式，以確保各級醫療機構及藥局取得所需數量藥品。

衛生福利部已建立「藥品供應通報處理中心」，倘醫療機構、藥局有缺藥情事，皆可至「西藥供應資訊平台」(http://dsms.fda.gov.tw/)查詢或進行通報，食藥署當接獲藥品短缺通報，會立即進行臨床用藥評估，包括調查藥品供應狀態、評估替代藥品等，並將相關資訊公布於平台網站，供臨床端參考。

截至目前，多數案件屬個別廠牌藥品短缺，仍有其他藥品可供替代。此外，藥品許可證持有藥商，如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，應至少於6個月前向中央主管機關通報，以保障民眾用藥權益。