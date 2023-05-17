好市多冷凍草莓也驗出A肝「賣出1513包」！　業者致歉回應了

▲好市多冷凍草莓又驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

記者蕭筠／台北報導

好市多A肝莓果又檢出1件！食品藥物管理署今（17）日公布經擴大市場稽查發現，好市多門市抽驗的科克蘭冷凍草莓（產地：墨西哥，規格：2.72 kg／包，產品標示有效日期2024年8月5日）檢出A肝病毒陽性，該產品雖於4月30日下架，但已有1513包售出流入市面。對此，業者也作出最新回應。

針對冷凍草莓再驗出A肝病毒一事，好市多表示該批產地為墨西哥、效期為2024年8月5日的科克蘭冷凍草莓，進口數量為1546包，已於4月30日暫停販售，「我們很遺憾發生這樣的結果，造成會員不安及擔憂也深感抱歉，我們持續全力配合主管單位的指示積極辦理，並協助會員服務的溝通。好市多對於產品的承諾及責任都是一致，對於任何驗出A肝的品項，都會比照辦理。若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡，謝謝。」

另，截至5月16日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計49,168.32公斤（科克蘭冷凍綜合莓24,089.54公斤、科克蘭冷凍草莓1,402.64公斤、科克蘭冷凍藍莓23,676.14公斤）。

食藥署自112年5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果之輸入商，截至112年5月16日止抽驗74件，1件陽性，43件陰性，30件檢驗中。該件檢出A型肝炎病毒陽性之產品為科克蘭冷凍草莓(產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024/08/05)，該產品已於4月30日暫停販售，衛生單位並已於5月5日要求回收已售出仍於效期內之全部Kirkland Signature科克蘭冷凍莓果類產品，後續將由衛生局依法處辦。