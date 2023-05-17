台灣會買日本F-15J「鷹式戰機」發動機？　自衛隊即將退役100架

▲日本有100架F-15J即將退役。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日本航空自衛隊目前有200架F-15J戰機，其中一半也就是大約100架將陸續退役，目前正在討論退役機的後續處置，機身部分可能會拆解後拍賣可用鋼材，2具發動機則可能拍賣給有需要的國家，台灣也是其中的潛在買家之一。

根據警報5（Alert 5）報導，未來幾年將除役100架左右的F-15J戰機，並由F-35戰機逐步替代，這100架F-15J戰機所留下的200台普惠（Pratt & Whitney）F100渦扇發動機，也將隨著戰機退役被處理掉。

日本執政黨與負責F-15J引擎養護的「石川島播磨重工」（IHI Corporation）之間，就如何處置這些發動機進行了討論，其中一種方法是，將這些發動機出口到另一個國家。

▲日本可能將F-15J發動機出售給台灣，但法律僵局還需要解套。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）



但根據日本的《防衛裝備和技術轉讓三原則》規定，禁止向他國轉讓戰機的發動機，所以正在就如何解套僵局進行討論。

「F100系列渦扇發動機」在1972年成為F-15A戰機的發動機，一直是美國空軍的中流砥柱，50年來累積飛行超過3000萬小時。包括台灣的F-16A/B Block20所使用的就是「F100-PW-220」發動機。