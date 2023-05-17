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旅居國外夫妻的英式輕奢宅　莫蘭迪藍讓居家氛圍質感更升級

文／時尚家居

（圖／三商美福提供）

隨著年紀增長與人生階段變化，對居住環境的需求也會有所不同，長年旅居國外，時而回台小住的屋主夫妻，對英式風格一見鍾情，在看了設計師提出的提案建議，以及720° VR全境擬真實境的呈現後非常喜愛。

重整格局，更開闊寬敞

原先的裝潢採全室純白，天花板也做了相當多的修飾，卻因此降低樓板高度，且玄關旁規劃了架高的和室，需要爬上爬下，已然不適合現今夫妻倆的需求。由於居住成員單純，空間坪數精緻，規劃顧問將原有的格局全面重整，首先除去過於壓低的天花裝修，提升空間高度，讓整體視覺更拉抬寬敞。玄關旁原先的架高和室則改成書房，並以簡潔櫃體與素雅百葉窗，規劃出男主人可以專心處理事務的空間；拆除原本主臥室的隔間，改以半高隔牆做為臥室與起居空間的區隔，爭取更開闊的視野，同步納入充足自然光，打造出舒適的採光型態。

（圖／三商美福提供）

玄關落塵區使用花磚效果的超耐磨地板，做為內外的區隔，也讓一進門的區域保有吸睛焦點，而右側牆面，則規劃為大容量的鞋櫃、汙衣櫃與收納櫃，並納入了穿鞋椅與穿衣鏡，不論是出門或返家，動線規劃皆順手且便利。玄關左側規劃了看似櫥櫃的隱藏門，優雅的藏起客用衛浴的門片，讓廊道整體顯得乾淨俐落。

（圖／三商美福提供）

線板與莫蘭迪藍，型塑空間風格

電視的使用機率低，因此將原本電視牆的空間規劃為鋼琴區，搭配簡約典雅的線板櫃門，打造高雅寬敞的起居空間；同步運用在餐廚空間，整體降低彩度的色調，讓餐廚區的氛圍既雅緻又安定，牆面鋪設鐵道磚，型塑風格也便於清潔；瓦斯爐調整成IH爐，免去明火更具安全性。而中島更身負多元化機能，同時兼具備餐檯、餐桌外，亦同為女主人的書桌、化妝桌的功用，因此除了配備足量的電器櫃收納外，也規劃了更多實用的抽屜與插座，讓此區的使用彈性加倍便捷。

（圖／三商美福提供）

餐廚空間與臥室之間的半高隔間牆，一側為展示櫃，另一側為床頭，莫蘭迪藍由床頭延伸至衣櫃側的天花，再展延至陽台側牆面，界定出主臥室空間主調；規劃顧問以弧形線條修飾為了容納吊隱式空調，稍稍降低的天花板，循圓潤的線條間接柔和空間表情，也讓視覺感層次倍增；系列櫃門再次運用在空間中，與起居室櫥櫃遙相呼應，更鞏固整體感。全室燈光依崁燈順序投射於櫃門上，營造出宛如畫廊般的空間質感，也讓居住空間更有氛圍，不論身處哪個區域，都可感受到自在放鬆，日常居住也備感沉穩與舒心。

（圖／三商美福提供）

圖片提供｜三商美福

撰文｜Patina

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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