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98歲老軍醫退伍從商致富　自曝發財密技

余雲烈靠買賣土地致富，卻意外栽在板橋土地都更案。

▲余雲烈靠買賣土地致富，卻意外栽在板橋土地都更案。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

槓上皇翔董娘的余雲烈，原是軍醫，從三軍總醫院退伍後，選擇轉型從商，靠著轉賣廢棄冰箱、冷氣的齒輪發跡，爾後投資成衣廠，國內知名成衣品牌天鵝牌就曾是余家所有。

隨著國內紡織業沒落，余雲烈轉進房地產發展，台北市基隆河截彎取直時，他取得屠宰場土地因而致富，「想要發財，要做二件事，一是要投資房地產，另一是愛惜身體。」他對本刊說出自己的致富之道。

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未料，余雲烈晚年卻栽在熟悉的房地產投資上，他曾狀告廖林淑花詐欺未果，後來改走民事訴訟，以清算合夥資產，才順利爭取權益，「法院和律師勸我，趕緊讓這件事落幕，不要拖到下一代。」

為何會選擇棄醫從商？余雲烈解釋，和他年輕時，有次病人上門求診有關，當時醫療環境不如現今發達，也沒有健保補助。他原是耳鼻喉科醫生，有天回家時，有個媽媽抱著發高燒的女兒上門求助，「診斷後是扁桃腺化膿，開刀把膿擠出就好。但當時開刀風險很高，當醫生不能沒有醫德、責任，考量後決定離開醫界。」

余雲烈高齡98歲，身體相當健朗，記者好奇他的養身之道？他笑說，其實別無他法，就是愛惜自己的身體，也就是不做對健康有害的事，例如不熬夜、多運動、吃原型食物等。

面對廖林淑花避不見面，不願積極處理，余雲烈喊話，希望廖林淑花能將都更開發後利益約40億元分回，或是分回開發後土地，不要再拖延此事，讓板橋都更案能順利開花結果。

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