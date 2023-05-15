全台雷雨！　連下3天時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

周四起全台變天！中央氣象局提醒，周四另一鋒面接近，天氣又將再轉不穩定，水氣增多；周五、周六鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨。

▼今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）



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氣象局說，今天（15日）鋒面位於巴士海峽，迎風面的東半部不定時有局部短暫陣雨，西半部則是越往南走降雨機率越高，預計南部仍有短暫陣雨，中部及北部山區大致多雲、偶有零星飄雨，北部平地則為多雲偶透光的天氣。

氣象局提到，氣溫方面，各地早晚天氣稍涼，最低溫20到23度，白天桃園以北由於雲量減少，高溫可以回升到28、29度左右，其他地區雲量仍偏多，大多落在25至27度之間。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周二、周三風向為東到東南風，是未來一周降雨較為趨緩的時間，東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周四另一鋒面接近，風向轉為西南風，天氣又將再轉不穩定，水氣增多，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，此外，東南部有焚風發生的機率；周五、周六鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報，周日環境偏西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

▼周四鋒面再靠近。（圖／資料照／記者李毓康攝）

