變天倒數！梅雨鋒母親節掃全台　2地補水最多

▲梅雨鋒面周日通過台灣上空，全台有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

梅雨季第二道鋒面今(13日)進逼台灣，明天(14日通過台灣上空，各地有雨，其中山區和東半部地形作用，累積降雨會較多，溫度略轉涼；下周二、三(16~17日)天氣穩定，不過下周四、五(18~19日)受另一波鋒面影響，又將變天下雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，受到鋒面逐漸接近影響，今天周六(13日)一早各地雲量偏多，北部有些下雨狀況出現，天氣有點不穩定。預估今天各地都會是陰天偶有局部短暫陣雨，主要都是鋒面前方的層狀雲，帶來雨勢不大，降雨區域較局部性，其中以山區跟東半部下雨機會較高，大部分地方可能不會有明顯下雨。

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吳聖宇表示，明天周日母親節(14日)鋒面通過台灣，逐漸向東向南移動，這波鋒面結構不是很好，較明顯鋒面建立起來時，可能會直接落在台灣以東並且延伸到巴士海峽一帶，台灣這一側主要是受到鋒面後方中層雲系通過影響，各地仍有短暫陣雨，不過雨勢都不大，山區以及東半部因地形作用，累積降雨可能會稍為多一點，但出現大雨或雷雨機會偏低。因鋒面通過加上下雨，各地白天高溫略降，北部、東半部高溫大約在23到25度左右，中部高溫25到27度，南部高溫也壓在30度以下。

▲周末及母親節天氣趨勢。（圖／氣象局）

後天下周一(15日)鋒面逐漸開始遠離，南部、東半部上半天可能還有些短暫陣雨，下半天之後逐漸轉為多雲天氣，中北部則是比較早好轉，大致為多雲到晴。吳聖宇表示，天氣好轉後溫度也開始回升，北部、東半部高溫很快就會回升到26到28度，中部、南部有接近或高於30度的可能性。

下周二、下周三(16~17日)受到東南風到偏南風暖空氣影響，天氣相對較穩定，東半部有局部短暫陣雨，山區午後也會有些局部降雨的機會。溫度較偏熱，北部、東半部高溫可能接近30度上下，中部、南部高溫可以來到31-33度間。

吳聖宇表示，下周四、周五(18~19日)受另一波鋒面影響，各地天氣又會有新的變化，下雨機會提高，不過這波鋒面同樣是快速移動型，有雨但應該不多，下個周末(20日~21日)鋒面離開後，又會恢復為午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。雖已進入梅雨季，但短時間內沒有典型梅雨鋒面建立情況，仍是屬移動快速、影響時間短的鋒面，進入5月下旬後的變化情況仍有待觀察。