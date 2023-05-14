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社會 社會焦點 保障人權

破碎家庭三餐不繼挨餓　2少年深夜向波麗士求助

▲警方了解2人的慘況，馬上提供熱食給予果腹。（圖／龜山警分局提供）

▲2少年餓了一整天，凌晨向警方求助。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

16歲馮姓少年與14歲陳姓少年昨日凌晨1時許至龜山派出所求助，因為他們一整天都沒吃東西，經警方了解2少年都是家庭不美滿，不得不在母親節前夕向派出所求助，員警得知情況後，自掏腰包購買便利商店的微波食品及茶水給兩人裹腹，讓兩名少年不致繼續挨餓，後立即連繫社工並轉介社會局協助。

▲警方了解2人的慘況，馬上提供熱食給予果腹。（圖／龜山警分局提供）

▲警方了解2人的慘況，馬上提供熱食給予果腹。（圖／龜山警分局提供）

經派出所警員陳俊諺深入了解，馮姓少年與陳姓少年共同借住於桃園市龜山區的朋友家，其中馮少與父親從未謀面，母親則四處流浪，只好休學半年至加油站打工；陳少父親則因腦瘤長期住院，母親鮮少關心，僅提供每月1千元生活費，陳男每天需騎腳踏車往返板橋上學。

近日因馮少工作時間不固定，嚴重影響到朋友及其家人的作息，又尚未發薪沒錢買東西吃，兩人無處可去無助之下只好向警方求助，警方得知該情況便先自掏腰包購買便利商店的微波食品及茶水給兩人裹腹，讓兩名少年不致繼續挨餓，後立即連繫社工並轉介社會局協助。

龜山派出所所長汪冠宇除了對同仁積極主動為民服務的熱忱表示讚賞外，也呼籲民眾請民眾能多發揮細心與愛心，關懷身邊的弱勢族群或家庭，適時通報警方協助，讓社會上每一個有需要的人都能獲得幫助。

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