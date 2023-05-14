信義區天坑深夜填平　許淑華曝注水2500噸、灌漿500方

▲台北市信義區崇德街工地意外造成天坑，緊急搶修後昨天深夜暫時填平 。（圖／翻攝許淑華臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

台北市信義區崇德街60巷發生地基坍塌意外，路面出現巨洞，經過灌漿與緊急搶修等措施，天坑在深夜已填平至路面等齊。對於附近住戶受到影響，台北市議員許淑華也陪同結構技師進入民宅勘查屋況，她表示，到昨天晚上11點，現場已灌漿約三分之二，計算推估約500多方，坍塌處填平至路面齊，注入建案基地內的水預估2500噸，以求地下水層在壓力相同後可暫時穩定。

回顧整起事件，信義區崇德街60巷13日下午突然坍塌，地面出現大面積的天坑，直接影響了道路旁邊住戶的安全，消防人員獲報後趕往現場，並動用捲式擔架將受困住戶救出，到了傍晚5點左右，天坑再度發生坍塌，就連旁邊工地的鐵門也垮掉。

台北市長蔣萬安獲報後前往現場關心，隨即下達4項指令，要求安全至上、盡速釐清坍塌原因並排除、整體調查事故發生原因，以及全面清查市內工地工安情況。

對此，台北市建管處處長虞積學也表示，事故原因是工地正進行地下室開挖，因連續壁體滲水造成地下水湧入引發道路坍陷，建管處立即指揮承造人進行緊急處置，要求基地外道路下陷處進行灌漿回填。

在事故發生後，台北市議員許淑華也趕往現場關心住戶，並協助安撫受災戶的心情與安置。

許淑華表示，到昨天晚上11點，現場已灌漿約三分之二，計算推估約500多方，12點填平至路面齊，注入建案基地內的水預估2500噸，注入建案基地內的水預估2500噸，讓工地地下水層與周遭地下水層相通，以求壓力相同後可暫時穩定。

談到受到影響的住戶，許淑華在臉書上也表示，她昨天傍晚也陪同土木跟結構技師一起到民宅勘查屋況，確認是否安全無虞。目前需要協助安置的居民有12位，昨天晚上7時30分左右大部分的住戶已陸續安置，有些人暫住親戚家，有一位今天才會回台北，幸好大家都很平安。

對於天坑在昨天深夜被暫時填補，建管處也表示，工地基地內仍監督持續進行填砂灌漿。

建築基地違反建築法部分，現場已立即勒令停工並處新台幣18萬罰鍰處分，已要求承包商加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率，後續須確認周邊地質及鄰房安全無虞並檢具改善計畫經相關公會審查核可後，始得復工。