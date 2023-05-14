空手道東亞錦標賽南投選手獲6金3銀　許淑華允打造更佳訓練環境

▲南投縣空手道東亞錦標賽再創佳績，獲縣長許淑華勉勵。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣空手道選手代表台灣參加2023年第10屆東亞空手道錦標賽，斬獲6金3銀，表現亮眼；縣長許淑華日前接見獲獎選手，勉勵選手為南投也為臺灣爭光，期許未來再創佳績。

第10屆東亞空手道錦標賽在4月底於浙江台州舉辦，參賽有6國，台灣代表隊選手有54人，其中南投子弟就有13人參賽，於團體型共獲2金1銀：包羽薰、曾韻文、林婷潔獲少女團體型金牌，田心兒、洪芷瑄、黃愛倫獲青年團體型銀牌，高柏勳、田弈聖、田育恩獲男子團體型金牌；個人對打方面，石柏允獲少年男子組金牌，林怡瑄獲女子組金牌，黃愛倫獲青少年女子組金牌，包羽薰得到青少年女子组金牌，全凱成得到青少年男子組銀牌，黄祖恩拿下青少年男子組銀牌。

空手道選手於10日赴縣政府拜會，當場「露一手」表演比賽動作，氣勢驚人，包括縣長許淑華、縣議員陳宜君、縣府教育處長王淑玲等人都拍手叫好，許淑華也逐一頒發獎狀和獎品，鼓勵選手。

旭光高中校長何光明表示，旭光高中是空手道搖籃，從921大地震後成立至今，選手在艱困的生活環境中努力不懈，在國內外大小賽事所獲得的金牌已破千面，包括辜翠萍、谷筱霜獲得亞運金牌。

許淑華表示，為鼓勵優秀教練及選手，縣府將持續改善訓練場地、增加設備，並持續挹注獎金補助等經費，打造更好的訓練環境，將優秀的選手及教練留在南投，締造更多的好成績；縣議員陳宜君感謝教練黃泰吉、廖德蘭付出，也感謝許淑華支持空手道，重視南投各項運動發展。

在棒球項目方面，三光國中棒球隊在2月22日至26日舉行的斗六市長盃全國青少棒邀請賽中，從24隊中過關斬將，以6連勝戰績勇奪冠軍，同樣在10日在校長、家長會及教練的帶領陪同下，到縣府接受表揚，縣議員林儒暘也到場關心支持，許淑華一一頒發獎狀、獎品給選手及教練，隊長陳奕辰則代表球隊將冠軍紀念獎盃獻獎。

對於眾人所關心的宿舍老舊問題，許淑華表示，今年縣府已向教育部爭取到宿舍規劃設計費136萬元，未來也會聯合縣籍立委向中央持續爭取改建經費，期望選手在生活環境能獲得更妥適的照顧，能將本縣優秀教練及選手留在縣內，為南投爭光。