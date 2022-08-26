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總獎金20萬！桃園閩南文化節臺語歌謠創意舞蹈決賽　8／27登場

▲桃園臺語歌謠創意舞蹈決賽8/27龍德宮登場

▲桃園臺語歌謠創意舞蹈決賽於龍德宮登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園閩南文化節「臺語歌謠創意舞蹈比賽」、明(27)日晚間6時30分，於桃園龍德宮廟埕舉辦決賽。市府文化局表示，參賽團隊成員涵蓋老中青幼，不分年齡舞出世代共融新想像；團隊最遠從嘉義前來，可以感受到不同的舞蹈成員，對於閩南傳統的不同詮釋與熱愛。

▲桃園臺語歌謠創意舞蹈決賽8/27龍德宮登場

文化局強調，今年決賽團隊陣容堅強，超級組有中壢藝術舞團、T.S.D鐵四帝文化藝術創意團隊、齊風藝術舞蹈團、歡喜逗陣看戲趣、蝶舞天祭、龍鳳兒舞蹈團共6組；一般組有鄭雅云世界風情文創藝術舞蹈團、水影舞集舞蹈教室、閩南夏舞藝想之旅、健康熱情舞蹈班、橫峰民俗舞蹈班、內海舞蹈班共6組，絕無冷場。

比賽獎項除了冠軍、亞軍、季軍三獎外，同時設有最高人氣獎與最佳創意獎，超級組冠軍獎金6萬元、一般組冠軍獎金3萬元，總獎金高達20萬元，吸引了各地舞蹈愛好者及專業團體競相角逐。活動當日另安排了桃園龍德宮的七寶娘傘、去年得獎之龍鳳兒舞蹈團、桃園在地大溪哪德社的三太子，以及將臺灣陣頭文化融合武術、舞蹈、戲劇、音樂的知名藝術團隊—藝想臺灣劇團壓軸示範演出。

另外，閩南文化節還有一系列相關精采活動，誠摯邀請大家一同來共襄盛舉， 9/17「總舖師辦桌比賽」，吃拿手辦桌菜，分享佳偶囍宴並尋找最強總舖師。

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