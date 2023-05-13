南投縣加水站微生物不合格率4.7%　衛生局籲煮沸後再飲用

▲南投縣衛生局今年截至5月止已查核及抽驗轄內加水站共計85處，結果有4件微生物初驗不合格。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局每年皆針對縣內加水站業者進行環境衛生查核及水質檢驗，今年度截至5月止已查核及抽驗轄內加水站共計85處，進行檢驗微生物及重金屬，檢驗結果有4件微生物初驗不合格，比率為4.7%，責令業者限期改善後再複驗，均已檢驗合格。

4家微生物初驗不合格的廠家，分別為南投市的「義華加水站（南投彰南一站）」，以及竹山鎮的「南君揚商行（上久站）」、「南君揚商行（橋頭站）」、「松盟（後埔站）」 。

縣府衛生局長陳南松呼籲，縣內加水站業者應定期更換加水站過濾機器濾心，並針對加水站設施環境如：水槍、機台進行消毒清潔，另要張貼相關的訊息，包含加水站許可證、管理人聯絡資訊、設備維護管理紀錄等資訊，同時也提醒民眾，雖本縣加水站之水質檢驗比照可直接飲用之包裝飲用水相同衛生標準，仍建議民眾勿生飲，請煮沸後再行飲用，亦要求轄內加水站業者應張貼「應煮沸勿生飲」等相關警語。

衛生局提醒，民眾於加水站盛裝時亦應注意盛裝容器的清潔，以減少水質受污染的機會，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線049-2231994。