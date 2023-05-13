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提升中風復健效果！復健科醫傳授「健身用彈力帶」即可居家自主訓練

▲▼腦中風病友聯誼會帶病友進行彈力帶訓練。（圖／部立台北醫院提供）

▲部立台北醫院由復健科腦中風病友聯誼會舉辦活動，帶病友進行彈力帶訓練。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

腦中風病人經常會有患側肌肉張力增加的問題，導致做動作困難、肢體難以控制，復健科醫師指出，若病人學會正確使用由彈力帶輔助運動，可幫助引導出很好的伸展運動、提升動作品質，做某些動作將減少受限範圍甚至不再受限，長期訓練可幫助走路和做持續動作訓練時，能夠更持久、不吃力。

中風患者可能有殘疾、肢體活動障礙、肌力衰退萎縮引起肌少症等問題。部立台北醫院復健科醫師呂學智指出，彈力帶是居家健身或者健身房訓練相當實用器材，其實對於中風患者也是很好的居家自主訓練器材，因為其特性可任意自由變換與改變阻力方向、強度，能夠幫助身體熱身與伸展、提供各種方向的阻力訓練，還能夠大幅度提升訓練的穩定度，訓練方式多樣化且趣味。

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▲▼以彈力帶進行上肢患側訓練示範。（圖／部立台北醫院提供）

▲以彈力帶進行上肢患側訓練示範。（圖／部立台北醫院提供）

呂學智提醒，中風病友初步接觸彈力帶運動時，可透過簡單的居家運動開始，若有物理治療師指導，能較快正確上手使用方式，並幫助患側達到有效訓練，提升復健治療效果及生活品質，例如中風病人患側與下肢無力，推薦的居家伸展動作如下：

1.熱身與伸展：選擇一條輕磅數、較低阻力、寬度較寬的彈力帶，能夠幫助即將訓練的目標肌肉達到預先充血、肌肉激活與關節預熱，大幅度減少受傷的機率，並提高肌肉感受度、順暢動作模式。

2.接著坐在椅子上，將彈力帶一側綁握在椅腳支撐處，另一側以綁或勾握的方式勾住手掌虎口處，手臂帶動手掌逐漸向上，做出側彎的牽拉運動動作，每天可分為早中晚各做10下，每一次牽拉停留時間約10秒，抬高的強度以個人體力調整。

3.將彈力帶以環繞的方式，先圈住小腿處再綁在椅腳上，之後以大腿股四頭肌出力帶動小腿向上，每天可分為早中晚各做30下，每一次牽拉停留時間約10秒，抬高的強度以個人體力調整。

▲▼以彈力帶進行下肢患側訓練示範。（圖／部立台北醫院提供）

▲以彈力帶進行下肢患側訓練示範。（圖／部立台北醫院提供）

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