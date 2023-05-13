特別母親節..女警收到「棒狀禮物」好尷尬　議員：大家別想歪！

▲▼新店警分局女警們，近日收到一條棒狀食物小黃瓜，辦公室瀰漫尷尬又歡樂的氣氛。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

母親節到來，新北市新店警分局女警(13)日收到一個超特別母親節禮物「一條鮮綠的小黃瓜」！女警上班時，發現桌上被擺「棒狀物」，覺得奇怪又有點尷尬，原誤以為是有同事惡作劇拿「姊夫」開玩笑，仔細一看才看到新北市議員陳儀君母親節貼紙，有人開玩笑喊「一條不夠啦！」拍照上傳社群，辦公室瀰漫著尷尬氣氛。

「我桌上怎麼有小黃瓜！」新店警分局這兩日收到一整箱小黃瓜，每一根上面貼有一張粉紅色貼紙，寫著「新北市議員陳儀君祝福母親節快樂」字眼，女警們都可以拿到一條，由於鮮少在母親節收到這樣「特殊」的禮物，女警們顯得新奇又開心。

然而，有些女警收到小黃瓜相當害羞趕緊轉送，也有人因為想要炒菜又要敷臉，羞喊「一條怎麼夠！」，整個辦公室瀰漫著尷尬氣氛，不過有長官跳出來說話，要大家不要想歪，這是議員一番心意，請大家正向看待、正常使用。

記者致電向市議員陳儀君，她解釋，她日前向雙溪小農購買小黃瓜，吃了後發現「太美味！又脆又好吃」，於是後續又買了127斤的小黃瓜，作為母親節的禮物，貼上個人宣傳貼紙後分送給服務處員工，也送給辛勤的警察同仁，單純分享母親節喜悅，沒有其他意思，也請大家別想歪了。

▲市議員陳儀君送新店女警一人一條小黃瓜。（圖／民眾提供）